ピン芸人の今井らいぱち（38）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。第2子、3子となる双子が誕生したことを報告した。

今井は「【ご報告】夜分遅くにすみません。私事ですが、この度らいぱち家に双子の命を授かりまして、本日母子共に健康で無事にこの世に爆誕してくれました」と伝えた。

YouTubeチャンネルでは、妻の出産直前に「今日、新しい家族が増えます。やっと言える時が来たというか、もう45分後に生まれるんです」と明かし、その後、あらためて「無事に、今井らいぱち家に新しい命を授かりました！」と報告。自身も立ち会い、「双子なので帝王切開。ほんまに勝手に自然にブワーッと涙が滝汗のように…」と感動を振り返った。

しかし当面は家族と別居するという。その事情も説明した上で「（再び家族と暮らすために）奥さんと話し合って決めました。芸人として続けていくなら来年のR−1グランプリ決勝に行くことが最低目標。そうじゃないと3人は育てられないんじゃないかっていう話」と話した。

今井は10年4月、同期の高見雄登（現在、スーズとして活動中）とコンビ「ヒガシ逢ウサカ」結成し、14年キングオブコント準決勝進出、15、17、18、19年M−1グランプリ準々決勝進出。20年10月にコンビ解散し、以後はピン芸人として活動している。