「高校生ですか？」フィギュア女王キム・ヨナ、34歳に見えない日常SHOT　“ぱっちりお目々”も健在【PHOTO】

韓国のフィギュア女王キム・ヨナが、若々しさ溢れる日常ショットでファンを魅了している。

【写真】もはや別人…キム・ヨナの“ぱっちり”お目々

キム・ヨナは最近、自身のインスタグラムを更新。

自身がアンバサダーを務める高級ブランド「DIOR」のアカウントとともに「D-MOTION BAG♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、屋外のシックな空間で何気ない日常の姿を見せるキム・ヨナが写っている。黒とアイボリーカラーが調和したニットカーディガンにロールアップジーンズ、フラットシューズ、さらには高級感のあるレザートートバッグを合わせたコーディネートが印象的だ。

黒のロングヘアを胸元まで垂らし、ベンチに脚を組んで座ったり、顎を手に乗せたりするポーズを披露したキム・ヨナ。ぱっちりとした瞳が魅力的なビジュアルも相まって、多くのファンを釘付けにしていた。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

この投稿に、ファンからは「大学生みたい」「なんて美しいんだ…」「まだ高校生ですか？」「いつまでも女神」「ヨナ様最高」といったコメントが寄せられていた。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。