NHK大阪放送局は20日、同局制作の次期連続テレビ小説「ばけばけ」（9月29日スタート）に、同局制作の14年の朝ドラ「マッサン」でヒロインを務めた米俳優シャーロット・ケイト・フォックス（40）が出演すると発表した。フォックスは同局を通じてコメントを発表。「『マッサン』『べっぴんさん』に続き、また朝ドラに出演できて大変うれしいです。久しぶりにBK（NHK大阪）に来ましたが、エレベーターに乗るだけでも懐かしく、いろいろな思い出がよみがえってきました」とコメントした。

フォックスは劇中で、トミー・バストウ（33）演じるレフカダ・ヘブンの米国の勤め先の新聞社の同僚、イライザ・ベルズランドを演じる。「今回演じるイライザは、自立した、強くて知的な女性です。きっとチャレンジをすること、冒険することが好きな人なのだと思います。これまであまり演じることがなかった役なので、このようなチャンスをいただき、とてもわくわくしています」と役どころを評した。そして「トミー・バストウさんが演じるレフカダ・ヘブンとの関係性も、とてもすてきです。この二人が、今後どうなっていくかも楽しみにしていてください。毎朝、みなさんが笑顔になれるよう、精いっぱい演じていきたいと思います」と意気込んだ。

橋爪國臣制作統括は「『マッサン』の時に関わったスタッフもたくさんいて、「おかえり！」とむかえました。イライザは、ヘブンの憧れの同僚記者で、アメリカ時代のシーンもあります。トミーさんとシャーロットさんの二人がそろってセットに入ると、そこはまるでハリウッド!? とてもワクワクします。トキにも大きな影響を与える重要な役で、信頼できる方にお願いしたいと思い、5年ぶりに来日してもらいました」と、フォックスが出演のため5年ぶりに来日したと説明した。

「ばけばけ」は、ヒロイン松野トキを高石あかり（22）が演じる。バストウが演じる夫ヘブンは、作家の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）がモデルだ。「朝ドラのヒロインの先輩として、外国人俳優の先輩として、高石さんやトミーさんに現場の外でも力になってくれていると思います。とても頼もしい方がチームに加わり心強いです」と期待した。