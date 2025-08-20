◆米大リーグ レイズ―ヤンキース（１９日、米フロリダ州タンパ＝スタインブレナーフィールド）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が１９日（日本時間２０日）、敵地・レイズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。２試合ぶりの４０号ソロを放ち、意外にも自身初の２年連続４０本塁打を達成した。４度目の４０発はＢ・ルース、Ｌ・ゲーリッグ、Ｍ・マントルに次いで球団４人目の快挙となった。

今季のレイズは昨年１０月のハリケーンによって大破した本拠地「トロピカーナフィールド」の代替球場として、ヤンキースのキャンプ施設「スタインブレナーフィールド」をホームにしている。ヤ軍にとっては敵地でありながら慣れ親しんだ“本拠地”での試合だ。ジャッジは０―０の初回１死。右腕バズの９２・３マイル（約１４８・５キロ）カットボールを捉え、打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）、打球角度２９度、飛距離４２９フィート（約１３０・８メートル）でバックスクリーンへの先制弾とした。

ジャッジは右肘屈筋けん炎から戦列復帰後、１２試合で３本目のアーチ。リーグ本塁打王争いではトップのローリー（マリナーズ）に７本差をつけられている状況だが、打撃は本来の姿を取り戻しつつある。

ＭＬＢ公式サイトによると、この日の試合前にブーン監督がジャッジが今季中に外野守備に就く可能性を否定。「今季のどの時点でも、彼が普段通りに送球する姿を見ることにはならないと思う。だが、それでもいい」と話したという。送球距離は現在１５０フィート（約４５メートル）まで回復しているものの、復帰のメドは立っていない模様だ。それでも、ＤＨ専任として主将が打線をけん引した。

昨季はドジャース・大谷翔平（３１）を上回るメジャー最多の５８本塁打をマーク。今季はＭＬＢで１３年ぶりの３冠王に向けて開幕から好調を維持していたが、７月２２日（同２３日）の敵地・ブルージェイズ戦で右肘を負傷。その後も出場を続けていたが、２７日（同２８日）に負傷者リスト（ＩＬ）入りし、今月５日（同６日）の敵地・レンジャーズ戦で復帰していた。