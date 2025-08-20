「スティンガース 警視庁おとり捜査検証室」（フジテレビ系）の第5話が、19日に放送された。

本作は、日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテインメント”。（＊以下、ネタバレあり）

二階堂（森川葵）が新しい事件のブリーフィングを始めた。次なる事件は「宗教団体『幸せの果実』信者 連続行方不明事案」だ。

「幸せの果実」は、若者を中心に多数の信者がいる新興宗教で、信者の一部は教団が所有する農園で自給自足の集団生活を送っている。その農園で信者が行方不明になっており、信者の家族からの相談がここ1年で急増していると二階堂は説明する。

一体、信者たちはどこへ消えたのか。事件を解決すべく森園（志田彩良）が農園に潜入するが…。

放送終了後、SNS上には、「最初の仮装が面白過ぎた」「まるで“おとり戦隊スティンガース”みたいで面白い」「森川葵と志田彩良がかわいくて好き」「室長の水鉄砲かっこいい」「ぱるる（島崎遥香）が黒幕かと思ったけど普通の信者だったのね」「ハラハラドキドキした。私もすっかりだまされた」などのコメントが上がった。

また、「乾さん（藤井流星）が走っているのを見ていると元気が出る」「乾さんはカッコいいし、いつも走っている。熱血刑事だ」「乾は必ず助けに来てくれる。今回は森園ちゃんのために頑張った。いいやつだよ乾」 などの声もあった。

そのほか、「仲間までだますシナリオ。だから『おまえの命令には従わねえ。俺は俺の意思で行く』なんて名ぜりふが出るんだ」「基本的に、乾さんが知らないことは視聴者も知らないんだよね。だから乾さんが振り回されれば振り回されるほど視聴者もどんでん返しを楽しめる。今後もたくさん振り回されてほしい」といったコメントもあった。