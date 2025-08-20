◇ア・リーグ オリオールズ―レッドソックス（2025年8月19日 ボストン）

オリオールズの菅野智之投手（35）が19日（日本時間20日）、敵地でのレッドソックス戦に先発。メジャー初対決となった吉田正尚外野手（32）から2三振を奪うなど、5回5安打1失点。ただ、9回に救援陣がつかまり11勝目はお預けとなった。

10勝目を挙げた前回14日（同15日）のマリナーズ戦から中4日で迎えたマウンド。初回は2安打で2死一、二塁のピンチを招いたが、吉田をスプリットで空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。

ところが、思わぬ形で先制点を与えてしまった。0―0で迎えた3回2死二、三塁。打席にストーリーを迎えると、2度プレートを外した。その後、三塁走者・ウォンが大きくリードを取っていたため、けん制しようとしたが三塁手・バスケスが塁についていなかったことから、ウォンが難なく帰塁。アウトにできなかったことで球審が「ディスエンゲージメント違反」を宣告。ボークで走者がそれぞれ進塁し、先制点を許した。

「ディスエンゲージメント違反」は23年から導入されたルールで、3度目のけん制でアウトにできなかった場合、ボークとなる。2度のプレート外しもけん制と同じ扱いになった。菅野にとってボークはプロ13年目、日米通じて初めてだった。

右腕は「ディスエンゲージメント違反」が宣告されると、両手を広げ「なぜ？」と驚きの表情を見せ、納得いかない様子。それでもなおも2死三塁でストーリーを遊ゴロに打ち取り、最少失点で切り抜けた。

4回、先頭で迎えた吉田との2度目の対決も2ボール2ストライクからスイーパーを沈め、2打席連続で空振り三振に仕留めた。

菅野と吉田の日本での対戦は2018年6月1日（京セラD）の1試合のみ。初回1死二塁から右前適時打、3回に二塁への内野安打、5回にニゴロと3打数2安打1打点だったが、メジャーでは右腕に軍配が上がった。

打線も1点を追う5回にマウントキャッスル、カウザーの2者連続タイムリーなどで3点を奪い逆転に成功。菅野は5回85球を投げ、5安打1失点で11勝目の権利を持ってマウンドを降りた。

ところが、3―1で迎えた9回、5番手・ヒラルドが先頭・ゴンザレスを四球で出すと、次打者・ローに同点2ランを被弾。試合を振り出しに戻され、菅野の11勝目は消えた。