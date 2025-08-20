iPhoneがジャカジャカ出てくる！

…というわけではありません。iPhoneのモデルによって登場時期が変わるって話。

韓国ETNewsの報道によると、Apple（アップル）はiPhone 18シリーズから、製品発売スケジュールを変更するとのこと。

これにより、iPhoneのProモデル（噂されている折りたたみiPhoneも）はこれまで通り2026年秋に登場するとしていますが、iPhone 18（無印）は2027年の3月まで登場しないと主張しています。

つまり、Google（グーグル）のPixelシリーズのように、フラッグシップ登場時期と普及モデル登場時期を分ける…って感じですねー。

2026年の買い替えはProしか選べない

この販売スケジュールの変更。報道によると、一部のサプライヤーにはすでにこのスケジュール変更を伝えているとのことですが、まだ本当にそうなるか？はわかりません。

Appleの狙いとしては、3月と9月に新製品の発売時期を分けることで、これまで9月に集中していた販売リソースを分割。販売が落ち込む時期をフォローするといった予測もできますが、実際に発表されてみないとなんとも…ですね。

そのうえで、もしそうなった場合、僕らにどう影響する？

影響がありそうなのは、来年の無印iPhone狙いの人は購入サイクルが半年延びるとなることでしょうか。

半年くらい待てるでしょ…と言われればそうなんですが、買い替えプログラム的なヤツを使って購入している場合、どう影響してくるのか？ がちょっと気になりますね…。

買い替えたいタイミングで、高価なProモデルもしくは昨年のiPhoneしか選べないとなると、ちょっとしんどいよねぇ…。

