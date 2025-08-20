岡山、ボリビア1部から“日系人”FWユウト・バイゴリアを期限付き移籍で獲得「私を信頼していただいたクラブに…」

明治安田J1リーグのファジアーノ岡山は20日、グアビラ（ボリビア1部）からFWユウト・バイゴリアが期限付き移籍で加入することを発表した。



2006年8月18日生まれのユウト・バイゴリアは現在19歳。サイドを主戦場とする日系人で、所属元のグアビラでは今季公式戦21試合に出場し、2アシストを記録していた。



岡山への期限付き移籍加入が決まったユウト・バイゴリアは、クラブ公式サイトで以下の通りコメントを発表している。



「初めまして、ユウト・バイゴリアです。母国である日本の素晴らしいクラブ、ファジアーノ岡山の一員となれることを大変嬉しく思います。このように私を信頼していただいたクラブに感謝しております。全力を尽くし、一日も早くクラブに貢献できるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします」