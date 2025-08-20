タレント・なかやまきんに君が２０日、都内で行われた、ケンタッキーフライドチキン「とろ〜り月見」シリーズ発表会に出席。代表を務める会社の元スタッフが逮捕されたことを公表してから初の公の場となった。

イベントにちなみきんに君はたまご型のかぶりものをして登場。あいさつではいきなり「パワー！」とおなじみのギャグを披露したが、どうやらかぶりもののせいで「まわりの音が聞こえづらい」とし、「笑い声も聞こえてないんですけど、ウケてますでしょうか？」と心配していた。

毎日５個は食べるというほどの卵好きだというきんに君は、一日のスケジュールを公開。朝と晩に１回ずつ「ネタ作り」の時間があることを明かし「２２、３年新しいネタはできてないですけど、一応ネタ作りしてます」とかかせない時間になっていることを明かし、笑わせた。

ケンタッキーは「とろ〜り月見」シリーズの発売に関連し、たまご好き向けの新プロジェクト「人類たまご化計画」を発足。きんに君は、その“首謀者”として、Ｃｈｉｅｆ Ｔａｍａｇｏ Ｏｆｆｉｃｅｒ（ＣＴＯ＝最高たまご責任者）という役職に就任した。

元スタッフを巡っては、一部で資金８００万円をだまし取ったと報じられた。きんに君は、１２日に謝罪するとともに「僕自身大変ショックを受けております」とコメントしていた。