東京マルイ、オプションパーツ「フォールディング20mm レイルストック」9月2日発売
【フォールディング20mm レイルストック】 9月2日 発売予定
東京マルイは、ガスブローバック マシンガン「AKX」のフォールディングストックを、オプションパーツ「フォールディング20mm レイルストック」として9月2日に発売する。
本製品は、電動ガンプラス「パトリオット プラス」のリアストックベース（レイル付き）に装着することができる。公式サイトの製品ページは、本日8月20日に公開される予定となっている。
【お知らせ】- 東京マルイ@AirsoftGun (@TM_Airsoft) August 19, 2025
(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.