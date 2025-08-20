【フォールディング20mm レイルストック】 9月2日 発売予定

東京マルイは、ガスブローバック マシンガン「AKX」のフォールディングストックを、オプションパーツ「フォールディング20mm レイルストック」として9月2日に発売する。

本製品は、電動ガンプラス「パトリオット プラス」のリアストックベース（レイル付き）に装着することができる。公式サイトの製品ページは、本日8月20日に公開される予定となっている。

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.