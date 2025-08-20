【ELDEN RING NIGHTREIGN：常夜の王 三つ首の獣】 出現期間：8月21日10時～8月28日9時59分

フロム・ソフトウェアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」において、新たな強化ボスとなる常夜の王「三つ首の獣」を8月21日10時に実装する。

本作では強化ボスが順次配信されており、第2弾のラストを飾る「三つ首の獣」が約1週間にわたって登場する。3つの首を持った狼のような見た目の敵で、素早い動きが強力だったが、さらなる強さで夜渡りたちを迎え撃つ。

なお「常夜の王」に出撃するには同名の夜の王を一度撃破している必要があるほか、オンラインモード専用コンテンツとなっているため、オフラインモードで起動した場合はタイトルメニューより「LOGIN」を選択してオンラインに接続する必要がある。撃破で「王の証」が報酬として手に入る。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.

