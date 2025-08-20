ピーマンは炒めず混ぜるだけ。サラダみたいな軽やか『青椒肉絲』牛肉も切らなくてOK
ピーマン6個で作る、簡単シンプル青椒肉絲。
牛肉を炒めて味をつけたら、ピーマンを加えて混ぜるだけ。シャキシャキ食感と鮮やかな緑で、まるでお店のような仕上がりに。オイスターソースとごま油の香りがご飯にぴったりの、軽やかで満足感のある一皿です。
『青椒肉絲』のレシピ
材料（2人分）
牛こま切れ肉……200g
ピーマン……5〜6個（約180g）
片栗粉……大さじ1
〈合わせ調味料〉
酒……大さじ2
オイスターソース……大さじ2
しょうゆ……小さじ1
ごま油……大さじ1
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
ピーマンは縦半分に切り、へたと種を取って横に幅3mmに切る。牛肉はボールに入れ、片栗粉をまぶす。〈合わせ調味料〉の材料は混ぜる。
POINT
ピーマンの細切りは、余熱で柔らかくなりやすいように繊維を断つ方向に切って。
（2）炒めて調味する
フライパンにごま油を中火で熱して牛肉を広げ入れ、ほぐしながら炒める。少し赤みが残っているくらいで合わせ調味料を加え、とろりとするまで炒め合わせる。
（3）野菜と合わせる
火を止め、ピーマンを加えてさっと混ぜる。
炒める手間は最小限なのに、味はきちんと本格派。ご飯にのせても、そのままでも楽しめる、軽やかで満足感のある一皿。暑い日でも手軽に作れますよ〜！