米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（53）が20日、自身のインスタグラムを更新。大親友の元プリンセスプリンセスでシンガー・ソングライターの岸谷香（58）との大リーグのメッツ戦観戦を報告した。

これまでの投稿で、岸がニューヨークを訪れていることを明かしていた久保。「Weekly recap 香ちゃんは、日本帰国後すぐに始まる『弾き語りツアー』のリハと準備。私は、幼稚園の新年度に向けた講習の日々。昼間は互いにめいいっぱい仕事して、夜はウチでまったり ご飯を食べてから、時々NYの街へ繰り出す」とつづった。

そのうえで「日本でもなかなか毎日会えるってことないけど、こちらでは『ただいま〜！』『おかえり〜』の毎日。娘も『香ちゃんまだ来てないの？』と心配したりして」と記した。

そして「この日は、野球観戦 夜8時でも明るいです。さらに、ジャズも3回も聴くことができて。知らないNYを探訪中 ありがとね〜」とニューヨーク・メッツの試合を本拠地シティフィールドで観戦した様子もアップ。「#仕事も」「#休みも」「#全力投球」「#あべちゃんのジャージー」「#貸してくれてありがとう」「#baseballgame」「#mets」「#ほしいも命」と添えた。

この投稿に「メッツ戦いいですね」「仲良し二人の特別な時間ジャズや野球良いなあ」「とても良い関係なのが伝わってきました」「これぞアメリカという雰囲気が伝わってきますね」などのコメントが寄せられている。