中新天津生態城。（２０２４年９月２７日撮影、天津＝新華社記者／李然）

【新華社天津8月20日】中国とシンガポールの両国政府が中国天津市浜海新区に共同で建設した「中新天津生態城（中国・シンガポール天津エコシティー）」では、2024年の生態系総生産（GEP）が111億2千万元（1元＝約21円）と初めて100億元を超え、08年の建設開始当初の約22倍に増加した。

GEPの内訳は調整サービスが75億4千万元、文化的サービスが34億9千万元、供給サービスが9千万元だった。GEPは生態系が提供する物質・サービスの経済的価値をはかる指標で、生態系保全の効果、発展と保護の協調関係を反映する。

生態城発展・改革局の黄永浩（こう・えいこう）局長は「今回算出されたGEPは、エコシティーの二つの飛躍的な転換を数量化して評価している」とし、一つ目は、人工的な開発・建設を通じ、生態系サービスが多様化し、当初の調節サービスから全般的な生態系サービスへと広がったことだとした。二つ目は、GEPが初めて100億元を超え、この場所が塩類アルカリ性土壌の荒れた砂地からエコシティーへと様変わりしたことだと説明した。

中国・シンガポール天津エコシティーは政府間協力で開発された世界初のエコシティーで、両国政府間の重要な戦略的協力プロジェクトである。13年には中国政府が承認する最初の国家グリーン（環境配慮型）発展実証区となった。