8月20日11時より予約開始 【HG スコープドッグ用拡張パーツセット7（2次発送分）】 11月 発送予定 価格：1,980円 【HG スコープドッグ用拡張パーツセット8（2次発送分）】 11月 発送予定 価格：2,420円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG スコープドッグ用拡張パーツセット7」と「HG スコープドッグ用拡張パーツセット8」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月20日11時より予約受付を開始する。

本商品はプラモデル「HG スコープドッグ」シリーズ（各アイテム別売り）連動アイテム第7弾と第8弾。

「HG スコープドッグ用拡張パーツセット7」では「装甲騎兵ボトムズ コマンドフォークト」に登場したフォークト機やレーン機を再現でき、OVA「装甲騎兵ボトムズ 野望のルーツ」にて登場したサンサ戦グレゴルー機、サンサ戦キリコ機などを再現できるオプションパーツが収録されている。

「HG スコープドッグ用拡張パーツセット8」ではOVA「装甲騎兵ボトムズ 野望のルーツ」にて登場したサンサ戦装備一式が収録されている。キリコ、グレゴル―、バイマン、ムーザ機の仕様を再現できる。

HG スコープドッグ用拡張パーツセット7（2次発送分）

11月 発送予定

価格：1,980円

＜セット内容＞

・スナイパーライフル一式

・ゼトラ機再現用パーツ一式

・レーン機再現用パーツ一式

・フォークト機再現用パーツ一式

・サンサ戦グレゴルー機再現用パーツ

・サンサ戦キリコ機再現用パーツ

・レッドショルダー

・バウンティドッグ用カメラパーツ

・プラスチックシール

・カスタマイズ用外装パーツ（濃緑ランナー）

HG スコープドッグ用拡張パーツセット8（2次発送分）

11月 発送予定

価格：2,420円

＜セット内容＞

・腰装備

・腹部2連ミサイル

・サンサ戦用ザック

・サンサ戦装備一式

・カスタマイズ用外装パーツ（濃緑、薄緑ランナー）

(C)サンライズ