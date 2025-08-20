プレバンにて「HG スコープドッグ用拡張パーツセット7・8」再販分が8月20日11時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG スコープドッグ用拡張パーツセット7」と「HG スコープドッグ用拡張パーツセット8」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月20日11時より予約受付を開始する。
本商品はプラモデル「HG スコープドッグ」シリーズ（各アイテム別売り）連動アイテム第7弾と第8弾。
「HG スコープドッグ用拡張パーツセット7」では「装甲騎兵ボトムズ コマンドフォークト」に登場したフォークト機やレーン機を再現でき、OVA「装甲騎兵ボトムズ 野望のルーツ」にて登場したサンサ戦グレゴルー機、サンサ戦キリコ機などを再現できるオプションパーツが収録されている。
「HG スコープドッグ用拡張パーツセット8」ではOVA「装甲騎兵ボトムズ 野望のルーツ」にて登場したサンサ戦装備一式が収録されている。キリコ、グレゴル―、バイマン、ムーザ機の仕様を再現できる。
HG スコープドッグ用拡張パーツセット7（2次発送分）
11月 発送予定
価格：1,980円
＜セット内容＞
・スナイパーライフル一式
・ゼトラ機再現用パーツ一式
・レーン機再現用パーツ一式
・フォークト機再現用パーツ一式
・サンサ戦グレゴルー機再現用パーツ
・サンサ戦キリコ機再現用パーツ
・レッドショルダー
・バウンティドッグ用カメラパーツ
・プラスチックシール
・カスタマイズ用外装パーツ（濃緑ランナー）
HG スコープドッグ用拡張パーツセット8（2次発送分）
11月 発送予定
価格：2,420円
＜セット内容＞
・腰装備
・腹部2連ミサイル
・サンサ戦用ザック
・サンサ戦装備一式
・カスタマイズ用外装パーツ（濃緑、薄緑ランナー）
(C)サンライズ