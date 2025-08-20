【数量限定】ナチュリエのハトムギ化粧水とジェルが限定仕様で登場

夏から秋にかけての肌は、紫外線や冷房、汗による乾燥ダメージで敏感になりがち。そんな季節に頼れるのが、ナチュリエのハトムギシリーズです。2025年8月29日(金)より、「ナチュリエ ハトムギ化粧水 限定トリガースプレーつき」と「ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル 限定ハトムギ化粧水ミストボトルつき」が数量限定で発売されます。使いやすさと保湿力を兼ね備えた特別仕様で、残暑の肌ケアを快適にサポートしてくれます♪

全身を潤す限定トリガースプレー化粧水

「ナチュリエ ハトムギ化粧水 限定トリガースプレーつき」は、500mlの大容量サイズで参考価格748円(税込)。

とろみのない軽やかなテクスチャーで、重ねてもベタつかず角層までしっかり浸透します。

限定のトリガースプレーを装着すれば、顔だけでなく腕や脚、背中などボディ全体にシュッとひと吹きで潤いを届けられるのが魅力。冷蔵庫で冷やせば、火照った肌のクールダウンにも活躍します。

STEAMCREAMから秋限定「キンモクセイ＆茶」誕生♡香るスキンケアで心も肌も潤う

持ち歩きに便利♡限定ミストボトルつきジェル

「ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル 限定ハトムギ化粧水ミストボトルつき」は、180gで990円(税込)。

ジェルは水分量81％の処方で、塗った瞬間すばやく浸透し、べたつかずみずみずしい使用感です。さらにセットのミストボトル(従来比1.5倍量)を使えば、外出先でも手軽に水分補給が可能。

メイクの上からも使用できるので日中の乾燥対策にぴったり。ジェルと合わせて使うと、角層水分量アップも期待できます。

定番人気アイテムもラインナップ

限定品に加え、通常ラインの「ナチュリエ ハトムギ化粧水」(500ml 参考価格748円 税込)と「ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル」(180g 990円 税込)も健在。

化粧水はローションパックやボディ用としても使える万能さが人気で、ジェルはオールインワンやジェルパックなどマルチユースに対応。

いずれもアルコールフリー・低刺激性処方だから、敏感に傾きやすい肌にも毎日安心して取り入れられます。

限定アイテムで残暑も心地よい肌へ

厳しい残暑が続くと、肌の乾燥やほてりが気になるもの。

ナチュリエの「ハトムギ化粧水 限定トリガースプレーつき」と「ハトムギ保湿ジェル 限定ハトムギ化粧水ミストボトルつき」なら、全身に心地よい潤いを届けられ、外出先でも手軽にリフレッシュできます。

定番の化粧水とジェルも併せて使えば、より効率よく保湿ケアが可能に。この秋は限定アイテムで、残暑に負けない快適な肌づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。