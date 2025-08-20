¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÂçÈ¬ÌÚ½ß»Ë¡¡£´ÅÙ¤Î³ØÀ¸²¦¼Ô¤È£·ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯Í¥¾¡ÀÁÉé¿Í
¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤¿¤Á
¡ÚÂè24²ó¡ÛÂçÈ¬ÌÚ½ß»Ë
¡ÊÉú¸«¹©¹â¢ªÆ±»Ö¼ÒÂç¢ª¿À¸ÍÀ½¹Ý¡Ë
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤ë¤È¡¢¤â¤¦È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£Æ´¤ì¤¿¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï³§¡¢¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢ºÜ24²óÌÜ¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Î¼çÌò¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿LOÂçÈ¬ÌÚ½ß»Ë¡Ê¤ª¤ª¤ä¤®¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¿ÈÄ¹190cm¡¢ÂÎ½Å105kg¤ÎÂÎ¶í¤ò³è¤«¤·¤ÆÉú¸«¹©¶È¹â¡Ê¸½¡¦µþÅÔ¹©³Ø±¡¡Ë¤Î²Ö±à½é½Ð¾ì¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÆ¡¢¿À¸ÍÀ½¹Ý¤Ç¤ÏV7¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë2Âç²ñ½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉLO¤À¡£
¢¨¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¬¾Î¡áHO¡Ê¥Õ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¢PR¡Ê¥×¥í¥Ã¥×¡Ë¡¢LO¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢FL¡Ê¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡Ë¡¢No.8¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢SH¡Ê¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡¢SO¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¡Ë¡¢CTB¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢WTB¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢FB¡Ê¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
ÂçÈ¬ÌÚ½ß»Ë¡¿1961Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô½Ð¿È¡¡photo by AFLO
¡¡³°¹ñ¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Ä¤¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ò´¢¤ê¾å¤²¤¿È±·¿¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÈ¬ÌÚ½ß»Ë¨¡¨¡¡£
¡¡Èà¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦Éú¸«¹©¶È¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¤Ï¥¥ã¥é¤ÎÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤ÈÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤ÏÉÂµ¤¤¬¤Á¤Ç¡¢·»¤Î±Æ¶Á¤Ç»Ï¤á¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ³Ø¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥Ù¥í¤Ç¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¿ÈÄ¹180cm¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢Éã¤¬·úÃÛ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢·úÃÛ³Ø²Ê¤Î¤¢¤ëÉú¸«¹©¤ò¼õ¸³¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç±¿Ì¿¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡ÚÆ±»Ö¼ÒÂç¤ÎÎò»Ë¤òÃÛ¤¤¤¿Ì¾LO¡Û
¡¡¤½¤ÎÆþ»îÅöÆü¤Ë¡¢Éú¸«¹©¶È¥é¥°¥Ó¡¼Éô´ÆÆÄ¡¦»³¸ýÎÉ¼£¡Ê¸½¡¦Áí´ÆÆÄ¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹»Ìç¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³¸ý´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÏÓ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡¡²¶¤È°ì½ï¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î»³¸ý´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¡×¤·¤¿¡£Â¨Åú¤Ç¡Ö¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢Æþ³Ø¼°¤ÎÁ°¤«¤é¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î1Ç¯¸å¡¢ÌÁÍ§¤È¤Ê¤ëÊ¿ÈøÀ¿Æó¤¬¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ËÆþÉô¤·¡¢Éú¸«¹©¤Ï¶¯¹ë¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÂçÈ¬ÌÚ¤¬¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢Í½Áª·è¾¡¤Ç²Ö±à¹â¤ò55-0¤Ç²¼¤·¤Æ²Ö±à½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÔ¢ÕÜ±¡µ×²æ»³¤ËÉé¤±¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁÃ¡Ê¤¤¤·¤º¤¨¡Ë¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÈ¬ÌÚ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢»³¸ý´ÆÆÄ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤¹¤ë¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÎÀº¿À¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¤Î¿Í³Ê¤Ï¤³¤ÎÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£Àµ¤·¤¤Æ»¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»³¸ý´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¡Ö²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1983Ç¯¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÎÀº¿À¡×¤¬¤è¤¯ÂÎ¸½¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þºÇ¶¯¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤«¤Ã¤¿¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º24-29¤ÈÁ±Àï¤·¤¿»î¹ç¤À¡£
¡¡18-29¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤ÏÁê¼ê¿Ø±ü¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤éÂçÈ¬ÌÚ¤¬ÆÍ¿Ê¤¹¤ë¡£¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤ë¤â¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¤Ï¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿HOÆ£ÅÄ¹ä¤ËÍ¥¤·¤¯¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÎÀº¿À¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»2Ç¯¤«¤é¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡Ö´üÂÔ¤ÎÂç·¿LO¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÂçÈ¬ÌÚ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤Î¶¯¹ëÂç³Ø¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤ËË¬¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï´ØÀ¾¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤ÎÌ¾¾¡¦²¬¿Î»í´ÆÆÄ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÆ±»Ö¼ÒÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£¡Ú°úÂà¸å¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¡Û
¡¡Æ±»Ö¼Ò¤Ç¤ÎÂçÈ¬ÌÚ¤Ï¡¢Í¥¾¡ÀÁÉé¿Í¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î1980Ç¯ÅÙ¤ËÆ±¹»½é¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤ê¡¢1982Ç¯ÅÙ¤«¤éÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Î±³Ø¤Ë¤è¤ëºß³Ø5Ç¯´Ö¤Ç4ÅÙ¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¤ÇÈ´¤¤ó½Ð¤¿¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿ÂçÈ¬ÌÚ¤Ï¡¢¡ÖÏÓ»î¤·¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥«¥ó¥¿¥Ù¥ê¡¼Âç¤ËÎ±³Ø¡£¥«¥ó¥¿¥Ù¥ê¡¼½£ÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ê¿Èø¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À4ÅÙ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿·ÆüïÄ³øÀÐ¤À¡£4ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ï¡ÖÆ±»Ö¼ÒÂç¤¬¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦²¼ÇÏÉ¾¤âÂ¿¤¯¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¤â¡Ö¾¡¤Ä¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·è¾¡Àï¤¬°úÂà»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ÆüïÅ³øÀÐ¤ÎSO¾¾ÈøÍº¼£¤¬Â¤Î¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç¤Ï17-31¤ÇÇÔÀï¡£¿·ÆüïÄ³øÀÐ¤ÏV7¤òÃ£À®¤·¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¤ÏÎÞ¤ò°û¤ó¤À¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¤Ï´ØÀ¾¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´õË¾¤·¡¢¿À¸ÍÀ½¹Ý¤ËÆþÉô¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÂçÈ¬ÌÚ¤¬¡ÖÉÔÆ°¤ÎLO¡×¤È¤·¤ÆÂç³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£1988Ç¯ÅÙ¤«¤éÂçÅìÊ¸²½Âç¡¢Áá°ðÅÄÂç¡¢ÌÀ¼£Âç¡¢Ë¡À¯Âç¤òÂà¤±¡¢¸«»ö¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢V7¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï30¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿ô¤¨¡¢1987Ç¯¤È1991Ç¯¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤«¤éÎò»ËÅªÇòÀ±¤òµó¤²¤¿»î¹ç¡Ê1989Ç¯¡Ë¤ä¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½é¾¡Íø¤Î¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨Àï¡Ê1991Ç¯¡Ë¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤òÃ¦¤°¤È¡¢°úÂà¸å¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç³èÌö¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÉáµÚ¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¸«¼±¤ò¹¤á¡¢¹â¹»¤äÂç³Ø¤ÇÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°úÂà¤·¤Æ¤âÂçÈ¬ÌÚ¤Ï¥Õ¥ë²óÅ¾¤À¡£
¡¡¸½ºß64ºÐ¡£15ºÐ¤Ç»³¸ý´ÆÆÄ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂÊ±ßµå¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÈ¬ÌÚ¤Ï¡¢È¾À¤µª·Ð¤Ã¤¿º£¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£