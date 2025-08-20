クロミ×「MOUSSY」がコラボ！ ヴィンテージ感溢れるTシャツなど計4型登場へ
ハイカジュアルブランド「MOUSSY（マウジー）」と“クロミ”の初となる単独コラボレーションが、8月22日（金）から、全国の店舗やZOZOTOWNなどで発売。「SHEL’TTER WEBSTORE」では入荷連絡受付をスタートしている。
【写真】「MOUSSY」のロゴがクロミのダークな雰囲気に！ おしゃれなアイテム一覧
■特別なアニバーサリーイヤーコレクション
今回登場するのは、20周年を迎えたクロミにフィーチャーした、特別なアニバーサリーイヤーコレクション。今年1月に発売され人気を博した「MY MELODY ＆ KUROMIとMOUSSY」コラボに続く、注目の新作アイテム計4型が並ぶ。
「KUROMI BABY TEE」は、クロミをイメージしたダークなブルーとダスティなピンクが特徴のチビTシャツ。コンパクトなサイズ感とヴィンテージ感溢れる加工がポイントだ。
また、ワントーンのクロミを大きくプリントしワンピース風にも着用できる「KUROMI OVERSIZED TEE」や、ダークな雰囲気に合わせた「MOUSSY」ロゴがポイントの「KUROMI BOXY TEE」もラインナップ。
さらに、レザーコードを使用しクールな印象に仕上げたY2Kの雰囲気漂う「KUROMI KEY CHARM」もそろい、コラボならではな世界観をたっぷり味わえるアイテムが並ぶ。
