「J１に挑戦したい」J２山形の25歳レフティDFが東京Vに完全移籍！「ギラついてもっと成長した姿を見てもらえるように」
東京ヴェルディは８月20日、モンテディオ山形DF吉田泰授の完全移籍加入を発表した。
福島県出身の吉田は、2000年４月21日生まれの25歳。身長174センチ、体重67キロのレフティだ。赤木SSS、ラッセル郡山FC、尚志高、山梨学院大を経て2022年に特別指定選手としてモンテディオ山形に加入し、翌年、正式にプロキャリアをスタートさせた。
主に左サイドバックを務め、ここまでJ２で通算33試合、天皇杯通算４試合に出場している。
吉田はまず、山形の公式サイトを通じて、以下のように感謝を発信した。
「特別指定選手の時から約３年間ありがとうございました。プロになってこの３年間、選手やスタッフ、フロントスタッフの皆さん、サポーター、山形に関わる全ての方々のおかげで僕は大きく成長できましたし、毎日が楽しく濃い時間を過ごす事ができました。
山形で僕が出会った人たちはあたたかい人たちばかりで、良くしてくれるし、気にかけてくれるし、いざ離れるとなるとすごく寂しいです。ただ、J１に挑戦したい気持ちが強くこの決断をしました。行くからには自分らしく野心持ってギラついてもっと成長した姿を見てもらえるように頑張ってきます。
僕のチャントを作っていただき、それを耳にしたとき、福島にゆかりのあるアーティストの原曲ということもあって、福島出身の僕の心に深く染みました。サポーターの皆さん、ありがとうございます。本当に３年間ありがとうございました！！」
一方、新天地となる東京Vのファン・サポーターへは、こう意気込んだ。
「モンテディオ山形から加入させていただくことになりました吉田泰授です。自分らしく野心を持って全力でプレーします。これからよろしくお願いいたします！」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
