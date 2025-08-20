元NEWSの草野博紀（37）が19日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にVTR出演。約20年ぶりの「カメラの前」で大暴れした。

この日は、草野とお笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人がマッスルバーを実態調査した。

冒頭で「ロケってどれくらいぶりですか？」と聞かれると、草野は「正直に言いますと、こういうカメラの前に出るのが20年ぶり」と回答。「どのキャラでいくのかまだフワフワしているんですけど、チャンスというか。（自分を）さらけ出して」と意気込んだ。西野は思わず「重みが凄い」とツッコんだ。

潜入した店では「マッチョハグ」などの上半身裸のマッチョと触れ合うパフォーマンスが11種類あり、お客さんを満足させることができれば1枚100円のマッチョマネーをチップとしてもらうことができる仕組み。2人はマッチョマネー200枚を目標に挑んだ。

草野は初めはやや緊張した様子だったが、「僕の筋肉の得意な部分は表情筋です。触ってください」とワイルドなルックスをアピールするなど奮闘。パフォーマンスの指名を獲得すると次第にノッていき、「すげー！ドーパミンめっちゃ出る。気持ちいいコレ。天職かもしれねぇ」と口にした。

さらにシャンパンの注文が入るとテンションはマックスに。草野は「ここに来てすげー自信をもらった。筋肉ねぇし劣等感。みんなに負けてるなって思ってたんですけど、そこじゃない。見ているところが」と自信を得た様子。すっかりマッスルバーに染まった西野も「関係ない！“細いな”とかダメ出ししてくる人いない」と草野に熱い言葉を掛けた。

草野は体を張ったパフォーマンスにも挑み、多くのマッチョマネーやシャンパンの注文を獲得した。最終的には目標の200枚を上回る387枚のマッチョマネーを獲得。「めちゃめちゃ勇気づけられた。自信をもらった」と語った。