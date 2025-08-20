お笑いタレントなかやまきんに君（46）が20日に都内で行われた、「ケンタッキーフライドチキン『とろ〜り月見』シリーズ発表会」に出席。12日に元マネジャーの飯尾雄一容疑者（51）が詐欺の疑いで逮捕されたことが明らかになってから、初の公の場に登場した。

今回、「Chief Tamago Officer（CTO）」に就任し、「人類たまご化計画」コンセプトムービーに出演しているきんに君は、卵の被りものをして登場。顔がすっぽり覆われているため、外の音が聞こえづらいようで「ウケてます？」と会場の反応を何度も伺い、笑いを誘った。

日常生活では1日5個のタマゴを食べるという。固さは半熟が好みで「水が沸騰して6分半」がベストと推奨した。

たまごを食べて筋肉のための栄養を摂取しながら、朝と夜の2回、ネタづくりも欠かさないと言うが、「朝起きた時ネタ作りすると凄く頭の回転が早いと聞きましたんで…。ちなみに22、23年新しいネタはできてないんですけれども、一応ネタ作りしております」と自虐コメント。

「夜からネタ作り。やはり、明日の仕事で“新ネタができないかな”と、これはもう欠かさずやってますよ。ちなみに20数年間できておりません」と続け、会場は大爆笑。この日のために昨晩考えてきた新ネタ？も披露し、笑いを誘った。

警視庁大井署は12日までに、きんに君が代表を務めるマネジメント会社から現金800万円をだまし取った詐欺の疑いで、元マネジャーの飯尾容疑者を逮捕。飯尾容疑者は黙秘している。

報道を受け、きんに君は「大変ショックを受けています。警察の捜査に協力します」とのコメントを出していた。