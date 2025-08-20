¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢1Æü¤ÇÍñ5¸ÄÀ¸³è¡¡ËèÆü¥Í¥¿ºî¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï·ç¤«¤µ¤º¤â¡Ö20¿ôÇ¯´Ö¿·¤·¤¤¥Í¥¿¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê46¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡Ø¤È¤í¡Á¤ê·î¸«¡Ù¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óPRÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤ÇÍñ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤âÂç¸ø³«¡ª¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡¤¿¤Þ¤´¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà¤¿¤Þ¤´²½·×²è¡×¤Î¡È¼óËÅ¼Ô¡É¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎChief Tamago Officer¡ÊCTO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤´´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó¹Êó³èÆ°¤Û¤«¡×¡£18ÆüÉÕ¤ÇCTO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¿·CTO¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖChief Tamago Officer¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Ç¤¹¡ª¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÍñ¤Î·¿¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¹ðÇò¤·¡Ö¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¦¥±¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆü5¸Ä¤ÎÍñ¤ò¿©¤Ù¤ë¤¬¡ÖÁ´Á³Ë°¤¤Ê¤¤¡£ËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¶ñ¹ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸ø³«¡£ËèÆü¿©¤Ù¤ë5¸Ä¤Î¤æ¤ÇÍñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãë2¸Ä¡¢Ìë3¸Ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¡¢¾ï¤ËÍâÆüÊ¬¤Î¤æ¤ÇÍñ¤ò·ç¤«¤µ¤º¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«¤ÈÌë¤Ë¤Ï¥Í¥¿ºî¤ê¤Î»þ´Ö¤âËèÆüÀß¤±¤ë¤½¤¦¡£¤¿¤À¡Ö20¿ôÇ¯´Ö¿·¤·¤¤¥Í¥¿¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤æ¤ÇÍñ¤Ç³Ì¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸þ¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¡É¤òÈäÏª¡£1½µ´ÖÁ°¤«¤é¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¡£¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡×¤Èµ±¤¯¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ø¤È¤í¡Á¤ê·î¸«¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÁ´4¼ï¤ò27Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¹¥¤¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¿ÍÎà¤¿¤Þ¤´²½·×²è¡×¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¹¥¤¤¬¤¿¤Þ¤´¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¤¿¤Þ¤´¤ò3¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡Ø¥È¥ê¥×¥ë·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤¬¡Ø¤È¤í¡Á¤ê·î¸«¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄÉ²Ã¡£20Æü¤«¤éÁ´¹ñ7Å¹ÊÞ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
