元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が１９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、３０歳までＡＴＭで現金を降ろしたことがない…など過保護過ぎる日常を告白。西畑大悟が「ドン引きです」とつぶやいた。

この日は「独身有名人のお金の失敗ＳＰ」と題し、芸能人たちがクセあり私生活を告白した。

その中で須田は「自立ができない」という悩みを告白。「生活力が低くて。１８歳からアイドルを始めて、親も過保護で高校生で時が止まったかのように、同じように育てられている」と何でも親がやってくれるという。

「家にお金をいれたこともない」といい、名古屋と東京の２拠点生活で、一人暮らしをしている東京のマンションでは「排水口の掃除が苦手で。上手にできなくて段々水があふれてきて。困った〜っていったらお母さんが新幹線で名古屋から来てくれた」と排水口の掃除のためだけに母親が上京してくれたという。

すでにスタジオはドン引きムードだが、須田はさらに「ＡＴＭでお金を引き出したのは３０歳過ぎてから。宅配便を自分で発送したのは去年。２年前に免許を取ったが、助手席に誰かいないと乗っちゃダメって。危ないってお母さんが言うから、多分危ないんだと思う」と言い、黒沢かずこは「こじらせてる〜」「結婚できないね。ムリムリムリ」などとツッコんだ。

また「掃除は１カ月に１回」といい、毎日掃除をする西畑大悟は「え。ドン引きです」とあ然。「排水口の段階でだいぶ引いてた」と表情が固まっていた。