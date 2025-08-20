

1980年代に放送されていた、白塗りのおばちゃんたちが「ケンミンの、焼ビーフン！」と叫びながら練り歩くCM（写真提供：ケンミン）

日本は自販機の設置密度が世界一の「自販機大国」である。最近は刺し身やケーキまで並び、進化が加速している。本連載では各地の個性豊かな自販機とその裏側を紹介する。

第4回は関西を中心に展開する「ケンミン」の自販機を取り上げる。

思わず吸い寄せられる“真っ黄色”の自販機

売上高3500万円──それは、ある冷凍食品自販機が叩き出した驚きの数字だ。販売しているのは、焼きビーフン。わずか1台、投資額150万円からスタートし、3カ月で初期費用を回収。そして3年後には設置台数21台、売上は3500万円へと拡大した。

なんじゃこりゃ？

昨年夏、北大阪急行電鉄 桃山台駅の改札を出ると、真っ黄色の派手な自動販売機が目に入った。近づくと、下部に「ビーフン直売店 ケンミン」の文字。それを見た途端、幼い頃にテレビで見た謎のCMが脳内再生された。顔を白塗りしたおばちゃんたちがビーフンの皿を持ち、「ケンミンの、焼ビーフン！」と叫びながら練り歩くシュールな映像だ。



北大阪急行電鉄 桃山台駅の改札前に設置されたケンミンの自動販売機（筆者撮影）

あのケンミンの焼ビーフンが自動販売機に？ しかも冷凍食品で、レンジで加熱すれば食べられる……だと!? 3時間耐久の取材終わりで、晩ごはんを作るエネルギーが1メモリも残っていなかった筆者にとって、これは救いかもしれない。

商品ラインナップを見ると、「焼ビーフン」「カレービーフン」「たらこと高菜のビーフン」「韓国風はるさめ炒めチャプチェ」「麻婆はるさめ」の5種類があるらしい。いずれも2袋入りで700円。つまり、1食350円か。ビーフンは麺だから、主菜と考えれば安い。



桃山台駅設置台の商品は、「焼ビーフン」「カレービーフン」「たらこと高菜のビーフン」「韓国風はるさめ炒めチャプチェ」「麻婆はるさめ」の5種類（筆者撮影）

しかも、「焼ビーフン」（272kcal）、「カレービーフン」（314kcal）、「たらこと高菜のビーフン」（303kcal）、「韓国風はるさめ炒めチャプチェ」（238kcal）、「麻婆はるさめ」（260kcal）と、外食することを考えれば控えめなカロリー表示。体重が増加の一途をたどる私にはそれが決定打となり、家族3人分、ビーフン3種類を購入することにした。

さて、帰宅後。早速レンジで温めようと加熱時間を見ると、種類によるが「500Wで約3分30秒〜4分20秒」と短い。しかも、「袋のままレンジのターンテーブルに置くだけ」というのが手軽でいい。



袋のまま、レンジのターンテーブルに置いて温められる（写真提供：ケンミン）

期待を裏切らない「想像通りの味」

10分強であっという間に完成して食卓に並べ、家族でシェアしてみた。ここからはじっくり食レポといきたいところなのだが……なんというか、いずれも「想像通りの味」で驚いた。

焼ビーフンは控えめな醤油風味で、人参、キャベツ、ピーマン、きくらげに豚肉も入った具だくさん。ちょっぴりオイリーだがしつこくなく、野菜そのものの風味と歯ごたえも楽しめる。

麺は茹でたての素麺のような食感で、スルッと喉越しもいい。カレービーフンは、SBの粉末カレー粉を思わせる、レトロかつスパイシーな風味だ。たらこと高菜のビーフンは、まさに「たらこと高菜」が交わった味そのもの。いずれも、まったくもって期待を裏切らない！



ノーマルタイプの焼ビーフン。人参、キャベツ、ピーマン、きくらげと野菜がたっぷり入っていた（筆者撮影）

食レポ失格な気もするが、逆に、それってすごいことな気がする。というか、なぜこのクオリティの冷凍食品を知らなかったのだろう。少なくとも、筆者が住む界隈のスーパーでは見たことがない。しかも、どうして自動販売機で販売を？

次々と疑問が浮かんできて止まらなくなり、ケンミン食品株式会社（以下、ケンミン）に取材を申し込んだ。

「やりましょう！」社長のひと言から、月商50万円に

ケンミンが焼ビーフンの冷凍自動販売機を設置したのは、2021年9月のこと。最初に設置した場所は、神戸市中央区にある本社前だ。

当時は、新型コロナの感染者数が少し下り坂になりはじめた時期だったが、本社1階で経営する中国料理店『健民ダイニング』は売り上げが激減。最もひどい時で、通常時の約2割に落ち込んでいた。そこで、「損失をいくらかでも補えれば」と、試験的にはじめたのが自動販売機事業だ。

非接触が推奨される世の中で、餃子の無人販売店が流行り、冷凍自動販売機も増えだしていた。それを見たケンミンの代表取締役社長 高村祐輝さんが、「うちも自動販売機やりましょう！」と突然言い出して決まったという。初期費用は、自動販売機の本体代金、約150万円だった。



ケンミンが最初に本社前に設置した自動販売機（左）。2023年に、グルテンフリーラーメンの自動販売機（右）も設置された（写真提供：ケンミン）

「自販機でビーフンがほんまに売れるんか？」



執行役員広報室長の田中国男さん（写真提供：ケンミン）

マーケティングを統括する、執行役員広報室長の田中国男さんは当初懐疑的だったという。ところが蓋を開けると、予想に反して「めちゃくちゃ」売れた。

月に約1000個が売れ、当時は単価が2個500円だったというから、単純計算で50万円を売り上げた計算になる。わずか3カ月で自販機購入費用が回収できたのだ。

このペースで売れ続ければ、年商600万円も夢ではない。それならもっと広げていいのでは？と、本格的に自動販売機ビジネスに乗り出すことになった。

250円が「安い」。比較対象は冷凍食品ではなかった

しかし、なぜこんなに売れたのだろう。田中さんは最初の頃、「どんな人がどんなニーズで買っているのか」が気になって自動販売機前で張り込みし、購入者にインタビューしてみたという。自動販売機の隣で、ノート片手に立ち尽くす中年男性は、ちょっと目立っていたかもしれない。

16時頃やってきた子供連れの若夫婦は、「晩ごはんは餃子なんですけど、おかずの足しにしようと思って」と答えた。昼時にやってきた40代後半の女性は、「ここで買って職場でランチに食べます」とのこと。健民ダイニングで食事をした帰りに、「お土産に」と買っていく人もいた。



冷凍ビーフンはいずれも、このような袋入りタイプが2つ入っている（筆者撮影）

晩ごはん、土産、昼ごはん。目的はいろいろ。「つまりは、立地が絶妙だったということでは」と田中さんは分析する。ケンミン本社は神戸・三宮駅から一駅離れた下町、それも国道沿いにあり、界隈はマンションが多い。また、中小企業も多く、そこに勤めている人もいる。多くのニーズを拾え、立ち寄りやすい場所だったのだと。



たらこと高菜のビーフン。高菜のほの辛さと、たらこのうま味が引き立て合い、箸がぐいぐい進む。筆者のカメラの腕がイマイチだが、本当はもっとおいしそうである（筆者撮影）

もうひとつの要因が、値段だ。さきほどの「ランチに」と買いにきた女性に、なぜ冷凍焼ビーフンを選んだかを尋ねると、彼女は「安いから」と答えたという。

だが、ケンミン側の感覚でいえば、冷凍食品で「一食250円が安い」という感覚はなかった。スーパーで販売されている冷凍食品ならもっと安いものもあるからだ。

でもその女性は、「スーパーで売っている冷凍食品」と比較はしていなかった。「今日のお昼ごはん」を考えたときに、「コンビニはちょっと遠いし、コンビニ弁当を買ったら500〜600円するし」と考え、250円のビーフンを「安い」と言ったのだ。

「なるほど、比べる対象が違ったのかと。僕らは冷凍食品感覚で考えて、『もうちょっと安いほうがいいんじゃないか』と思っていたんです。でもコンビニ弁当やお昼ごはん、晩ごはんのおかずと考えたら、250円は全然高くなかった。『こういう感覚で買われていくんだな』と納得しました」（田中さん。以下、「」内はすべて）

手がかからず、ド派手にできた「ど冷えもん」

冷凍ビーフンの自動販売機としてケンミンが選んだのは、サンデン・リテールシステム（以下、サンデン）の『ど冷えもん』という機種だ。元々、アイスクリームなどに使われていた冷凍自動販売機の改良版である。

サンデンは非接触が推奨されるコロナ禍、冷凍食品の自動販売機の営業攻勢をかけていた。営業トークのひとつとして、「クライアント好みのデザインにする」ことを約束しており、だから、焼ビーフンのパッケージカラーそのままの、派手な黄色の自動販売機が実現したのだ。



交通系カード、PayPayなどのQR決済、クレジットカードも使える（筆者撮影）

自動販売機を設置するうえでは、キャッシュレス決済機能も搭載した。交通系カード、PayPayなどのQR決済、クレジットカードも使える。3〜7％の手数料をとられてしまうが、「このご時世、やらないと売れないかも」と決断した。

けれど1年前に調べたところ、6：4くらいの割合で、現金払いの客が多かったそうだ。

最近増えてきた、デジタルサイネージなどは付けていない。付けると、流す動画が必要だからだ。コロナ禍で売り上げが落ち込んでいる状況で、「そこまでは手間をかけたくないし、かけられない」状況だった。

ちなみにど冷えもん、2021年に設置してから今まで、故障はほとんどないそうだ。商品補充と現金回収以外のメンテナンスも不要で、使い勝手が非常にいい。故障がないのは、「アイスやジュースに比べると、しょっちゅう売れて開け閉めするような商品ではないからでは」と田中さんはみている。

自販機事業拡大への道のり

1台目の大成功をうけて、ケンミンは2カ月後の2021年11月、丹波篠山にある工場前にも自動販売機を設置してみた。丹波篠山市は人口3万8707人（2024年7月23日時点）の自然豊かなエリアだ。

しかも工場は市街地から離れた工業団地にあり、関係者以外の人通りは少ない。この工場で、自動販売機で販売している冷凍食品を作っているため、「補充が便利」「周辺の方に食べてもらう機会を作りたい」という理由だった。



丹波篠山市にあるケンミンの工場（写真提供：ケンミン）

田中さんは再び、「こんなところで売れるんか？」と訝っていたそうだ。しかし、これまたかなり売れた。ただし、すぐにではない。雪が溶けて、温かい春になった途端に売れだした。丹波篠山は、兵庫県の中東部に位置する寒い地域だ。冬は人があまり出歩かないため売れなかったのだ。

さらに、丹波篠山の特産品である「お正月の黒豆に使う大豆の完熟前の枝豆」が出回る10月になると、「バカ売れ」した。枝豆目当てに丹波篠山に押し寄せた人々が次々に購入し、1カ月で約1500個が売れた。

冷凍ビーフンの自動販売機は、50個しか収納できない。1500個売れたということは、50個を30日間、毎日補充して、フル回転したことになる。

1台目、2台目のヒットを受けてケンミンは、2022年、九州支店と静岡の冷凍食品工場の前にも自動販売機を設置した。「もっともっと広げたい」と考えたが、商品補充と現金回収を考えると、そこからの拡大は難しかった。



静岡の冷凍食品工場の前に設置された自動販売機（写真提供：ケンミン）

けれど2022年、救世主が現れる。フリーランスで、「一定のマージンをとって、商品の補充とお金の回収を請け負いたい」と提案してきた人がいたのだ。その人が稼働可能な範囲ということで、神戸電鉄谷上駅前と、神戸東灘郵便局にも自動販売機を設置した。

加えて2023年には、駐車場を運営する企業から願ってもない申し出があった。

「自動販売機本体は弊社で購入して、ケンミンさんから商品を仕入れて販売したい。ケンミンさんは、商品供給費用と本体のリース代を負担してくれませんか」と提案してきたのだ。

この提案を受け入れ、東京の目黒区、港区で一気に10カ所、冷凍ビーフンの自動販売機が設置された。

だが売り上げはいまひとつ、いや、いまみっつだった。



小豆沢2丁目の『三井のリパーク』に設置されている自動販売機（写真提供：ケンミン）

オフィス街や繁華街の近郊では売れない

なぜ東京では売れなかったのか。田中さんの推測では、1つは、住宅地ではなく、オフィス街や繁華街の近郊が中心だったことではないかという。ケンミン本社は近隣住民が歩いて、そして丹波篠山工場は、市内に住む人が車で訪れやすい場所にある。

冷凍食品の、「溶けずに持って帰れる距離」「レンジで温めなければならない」という特性を考えると、オフィス街や繁華街の近郊は不利だったのだ。これを裏付けるように、住宅地の中に設置した目黒では、売れないなかでも比較的健闘したそうだ。

実は、東京で売れなかったのにはもう1つ原因があったのだが、それは後編に詳しく書こう。



丹波篠山工場には現在、4台の自動販売機が設置されている（写真提供：ケンミン）

東京進出はやや不発だったが、ケンミンはさらに自動販売機ビジネスを拡大する。2023年11月には、近畿圏内で商品補充と金銭管理を請け負ってくれる企業を見つけた。しかも同時期、冷凍食品の自販機に注目していた鉄道会社がケンミンの自販機に目を付けたことから、阪急電鉄十三駅のホームなど、駅に特化した場所に自動販売機を設置していった。

駅中、駅前という「第三の売り場」

だが、そこで1つ問題が発生する。ホームに設置する自動販売機は、電車の安全運転に支障をきたさないように、目立つ色づかいが禁止されていたのだ。そこで、青と白の爽やかなデザインに変更して設置することにした。



阪急電鉄十三駅ホーム上に設置された自動販売機。従来の黄色から、青と白の爽やかなカラーリングに変更されている（筆者撮影）

すると、阪急電鉄十三駅は、神戸線から宝塚線への乗り換えというかなり人が多いホームに設置されたこともあり、よく売れた。本社前や丹波篠山の「バカ売れ」には届かなかったそうだが、「元がとれるぐらいの売り上げ」は出たという。

その流れで2024年に設置されたのが、筆者の最寄り駅、北大阪急行電鉄 桃山台駅の改札前だったというわけだ。

「桃山台は住んでいる人が多いし、駅から家までが遠く、『帰ってごはんを作るのが面倒』と感じる人が多い。絶対売れると思っていました」

筆者も、そこにまんまとはまった一人だ。

こうして少しずつ拡大を続け、現在は兵庫、大阪、静岡、福岡で合計21台の自動販売機を設置。売れ行きは好調で、2024年は、21台合計で3500万円を売り上げた。

東京進出の苦戦も、「なぜ売れなかったか」を立地や地域性の違いで分析し、撤退ではなく改善を続けている。この姿勢が、事業を継続的に成長させているカギなのかもしれない。

今後も拡大を考えているが、これまでの経験から、3つの条件を掲げている。まず、住宅街か、市内に住んでいる人が訪れやすい場所であること。通勤途中に立ち寄れる場所であってもいい。

次に、商品補充や集金を請け負ってくれる存在がいること。最後に、「その地域にビーフンの食文化がある」ことだ。ビーフンの食文化があるとは、一体どういう意味なのか。後編ー「「規格外品を“名物”に変えた工場長の執念」「東京では売れず“ある地域”でバカ売れ」…ケンミン自販機が証明した“現場発イノベーション”の底力―で詳しく解説する。

（笹間 聖子 ： フリーライター・編集者）