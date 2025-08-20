tayori、2カ月ぶりのニューシングル「遠雷」本日リリース
tayoriが、2カ月ぶりのデジタルシングル「遠雷」を本日リリースした。
アコースティックギターを基調とした、柔らかで澄んだ音像と、すれ違いと再会 / 過去と現在を静かに繋ぐ、どこか懐かしくも切ない世界観が印象的な本作は、遠くで鳴る雷のように、胸の奥に静かに響く一曲に仕上がっているという。
なおtayoriは、先日のワンマンライブとともに発表したメジャーデビュー、10月8日に2ndアルバム『magic』のリリース、そして自身初のツアー開催を控えている。
■デジタルシングル「遠雷」
2025月8月20日（水）
配信リンク：https://tayori.lnk.to/DistantThunder
■2ndアルバム『magic』
2025月9月24日（水）デジタルリリース
2025月10月8日（水）CDリリース
予約受付中：https://tayori.lnk.to/magic
○初回生産限定盤
価格：税込 5,940円（税込）
組数：2枚組 / CD＋Blu-ray＋豪華ブックレット
品番：WPZL-32251〜2 POS：4943674420940
※Blu-ray収録内容：『2nd Anniversary Live “Filament”』ライブ映像
※デジパック+スリーブ仕様
○通常盤
価格：3,520円（税込）
組数：1枚組 / CD（ブックレット封入）
品番：WPCL-13713 POS：4943674420933
◾️＜tayori LIVE TOUR “magic”＞
2025年
10月11日（土）神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI
10月19日（日）大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
11月14日（金）東京・豊洲PIT
