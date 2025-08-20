tayoriが、2カ月ぶりのデジタルシングル「遠雷」を本日リリースした。

アコースティックギターを基調とした、柔らかで澄んだ音像と、すれ違いと再会 / 過去と現在を静かに繋ぐ、どこか懐かしくも切ない世界観が印象的な本作は、遠くで鳴る雷のように、胸の奥に静かに響く一曲に仕上がっているという。

なおtayoriは、先日のワンマンライブとともに発表したメジャーデビュー、10月8日に2ndアルバム『magic』のリリース、そして自身初のツアー開催を控えている。

■デジタルシングル「遠雷」 2025月8月20日（水）

配信リンク：https://tayori.lnk.to/DistantThunder

■2ndアルバム『magic』

2025月9月24日（水）デジタルリリース

2025月10月8日（水）CDリリース

予約受付中：https://tayori.lnk.to/magic ○初回生産限定盤

価格：税込 5,940円（税込）

組数：2枚組 / CD＋Blu-ray＋豪華ブックレット

品番：WPZL-32251〜2 POS：4943674420940

※Blu-ray収録内容：『2nd Anniversary Live “Filament”』ライブ映像

※デジパック+スリーブ仕様 ○通常盤

価格：3,520円（税込）

組数：1枚組 / CD（ブックレット封入）

品番：WPCL-13713 POS：4943674420933

◾️＜tayori LIVE TOUR “magic”＞ 2025年

10月11日（土）神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

10月19日（日）大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

11月14日（金）東京・豊洲PIT