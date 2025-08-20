なかやまきんに君、脂質たっぷり『トリプル月見バーガー』の試食で葛藤 ケンタッキーのCTOとして「責任を感じた」
お笑いタレントのなかやまきんに君（46）が20日、都内で行われたケンタッキーフライドチキン『とろ〜り月見』バーガー キャンペーンPR発表会に参加した。
【写真】すごい盛りあがり…！筋肉アピールするなかやまきんに君
たまご好きで知られるきんに君は、「人類たまご化計画」の“首謀者”で、同社のChief Tamago Officer（CTO）に就任している。活動内容は「たまご関連商品の研究開発および広報活動ほか」。18日付でCTOに就任した、きんに君は新CTOとして「パワー」とコメントを寄せていた。
会見の冒頭で「Chief Tamago Officerに就任したなかやまきんに君です！パワー！」と自己紹介。この日は卵の型の被り物をしていたが「聞こえにくいんです」と苦笑いで告白し「笑い声が聞こえていないんですけどウケてますか？」と確認していた。毎日5個の卵を食べるが「全然飽きない。毎日続けています。筋肉の張り具合も確認できる」と笑顔で語っていた。
『トリプル月見バーガー』の試食タイムになると、脂質たっぷりのハンバーガーを食べていいか筋肉に聞くことに。「食〜べる」と筋肉は返事をした。しかし、その直後に、きんに君は「本当は今迷ったんだ。わざわざ試食を出していただいて、これだけの皆さんにお集まりいただいた中で『食〜べない』という選択肢もあったはずだ。しかし、僕は『食〜べる』と言った。お笑いを取るのか。いや、Chief Tamago Officerの責任を感じたので僕は『食〜べる』と言ったんだ」と大きめの独り言を言って笑わせる。いざ実食すると「とろ〜り3倍、おいしさは100倍だ！ヤー！」と食レポしていた。
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、『とろ〜り月見』シリーズ全4種を27日から数量限定で発売。今年は、たまご好きに向けた新プロジェクト「人類たまご化計画」を始動する。
今年は、たまご好きがたまご好きのために開発したたまごを3つ積み上げた『トリプル月見バーガー』が『とろ〜り月見』シリーズに追加。20日から全国7店舗で先行発売する。
