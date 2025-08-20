北京市で開かれたサービス産業の展示会「中国国際サービス貿易交易会（ＣＩＦＴＩＳ）」にあるＪＤドットコムのブース。（２０２４年９月１４日撮影、北京＝新華社記者／紀航）

【新華社北京8月20日】中国電子商取引（EC）大手の京東集団（JDドットコム）がこのほど発表した2025年第2四半期（4〜6月）決算は、売上高が前年同期比22.4％増の3567億元（1元＝約21円）で、伸び率は3年ぶりに最高を更新した。非米国会計基準（Non-GAAP）ベースの純利益は74億元となり、前年同期の145億元を下回った。

4〜6月は日用品カテゴリーの売上高が16.4％増え、中でもスーパーマーケットは6四半期連続で2桁増を維持した。サービスの売上高は29.1％増となった。今年から始めたフードデリバリー事業がけん引役となり、新事業の売上高は3倍に膨らみ、初期の戦略目標を達成した。フードデリバリー事業は注文数が1日当たり2500万件以上となった。現時点で国内350都市に進出し、150万店以上の飲食店に導入され、売上高が100万元を突破した飲食ブランドは200ブランド近くに上った。

主要事業である小売りやフードデリバリーなど新事業の発展を受けて、4〜6月のアクティブユーザー数と購入頻度はともに40％以上増加したほか、アクティブユーザーは7四半期連続で2桁増を実現した。

同社の研究開発費は17年に全面的な技術活用に乗り出して以来、6月末までに累計で1500億元を超えた。サプライチェーン（供給網）インフラの資産規模は6月末時点で1700億元に迫った。