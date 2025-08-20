主人公が助けたモブキャラは大ベテラン俳優！雰囲気激変の“ゆるふわパーマ女性”の正体に衝撃走る＜誘拐の日＞

ドラマ『誘拐の日』は、心臓病の娘の手術費用を確保するため、主人公が裕福な病院長の娘を誘拐するところから始まるヒューマンミステリー。誘拐犯と誘拐された少女が異色タッグを組み、警察に追われながらも少女の両親殺害の真犯人を突き止めてゆく。

心優しきマヌケな誘拐犯・新庄政宗を斎藤工が、新庄に誘拐された記憶喪失の天才少女・七瀬凛を永尾柚乃が演じている。

8月19日（火）に放送された第7話では、新庄が起こした殺人事件にまだ続きがあったことが判明した。

（※以下、第7話のネタバレがあります）

【映像】新庄に助けられた人物は…

◆第2話の事件に続きが…

第7話では新庄の妻・汐里（安達祐実）が、刑事の須之内司（江口洋介）から「（子どものころ）どんな男でしたか新庄は？」と聞かれた。

新庄と同じ施設で育った汐里は「泣き虫でしたね、いつも一人ぼっちで友達もいないし勉強も苦手で、何の取り柄もない子っていうか」と語り、自分が養子にもらわれてからは新庄とは縁が切れていたが、“ある事件”で偶然再会したと明かす。

その事件とは、第2話で明かされた、新庄が起こした殺人事件だった。新庄は男性に絡まれている女性を助けた際、その男性を誤って殺害してしまったとされていたが、このとき絡まれていた女性が汐里だったのだ。

第2話でもこの女性の姿は映っていたものの顔はわからず、さらに髪型も現在のショートボブと違い、少し長めで毛先がふわふわとしたパーマヘアだった。

第7話では汐里の顔がわかる形でこの事件の回想が流れ、現在とはまるで別人のような雰囲気となっている。