｢ワケあり冷凍食品｣が名物になった深い訳



丹波篠山市の工場に2台目の自動販売機が設置された際、工場スタッフと記念撮影が行われた（写真提供：ケンミン）

【写真を見る】規格外品の焼ビーフンを売る自販機はこんな感じ

日本は自販機の設置密度が世界一の「自販機大国」である。最近は刺し身やケーキまで並び、進化が加速している。本連載では各地の個性豊かな自販機とその裏側を紹介する。

第4回後編となるこの記事では、関西を中心に全国21カ所にある「ケンミン」自販機の「現場発イノベーション」に迫る。（前編：ケンミン｢売上高3500万自販機事業」成功3つの要因）

なぜ九州は関東の2倍売れるのか

ビーフンの自動販売機拡大のためには、「その地域にビーフンの食文化があるか」を見極める必要があるという。なぜなら、ビーフンを食べる習慣は、エリアによって有無が大きく異なるからだ。

実はビーフンが最も食べられる地域は九州だという。そこには、ビーフンの歴史が関係している。少しだけ遡ろう。

ビーフンの起源は、紀元前220年頃、秦の始皇帝が中国統一を成し遂げたころの中国南部。そしてビーフンが日本に伝来したのは、明治36年（1903年）に大阪で行われた、「第五回内国勧業博覧会」だと言われている。台湾の風土を紹介する施設で、ビーフンの製造方法やその特徴が詳しく紹介されたのだ。併設された飲食店でも、日本人の口に合わせたアレンジを施したビーフンが評判を呼んだ。



ビーフンは明治36年に日本に伝来した（写真提供：ケンミン）

しかし、本格的にビーフンが日本の家庭で食べられるようになったのは、 第2次世界大戦後。東南アジア各国から引き揚げた日本人が、現地で親しんだビーフンの味を忘れられず、食べ始めたのがきっかけだった。特に九州地方は東南アジアから引き揚げた人が多かったため、今も関東の約2倍の量が売れている。

続いて、ビーフンが食べられているのは関西圏だ。そこに大きく影響しているのが、1950年に神戸に創業し、75周年を迎えるケンミンの存在である。

ケンミンは1980年代、シュールなCMでかなりの存在感を放っていた。漫才師の宮川大助・花子さんの自宅に男から電話がかかってきて、「次の言葉を5人に伝えろ」の後に、「ケンミンケンミン焼ビーフン」という言葉を発するもの。「ケンケンミンミン焼ビーフン♪ たまに食べるとおいしいよ♪」という歌声をバックに、ひたすら中華鍋の前に行列する人々の皿に焼ビーフンを入れる、というバージョンもある。とにかくインパクト大で、「ケンミンの焼ビーフン」という言葉は筆者を含め、人々の記憶に刻まれた。

その放送が関西中心だったことと、ケンミンのお膝元で元々認知度が高かったことから、ビーフンの食文化が根付いたようだ。



宮川大助・花子さんの自宅に男から電話がかかってきて、「次の言葉を5人に伝えろ」の後に、「ケンミンケンミン焼ビーフン」という言葉を発する謎のCM（写真提供：ケンミン）

ケンミンが行っている認知度調査でも、九州、関西ではビーフンを8割の人が知っているが、東京では半分が「ビーフンって何？」という状態だという。

2023年に設置した、東京都目黒区、港区の駐車場内の自動販売機の売上高が芳しくないのは、それも一因だったのだ。



東京支店前に設置された自動販売機には「焼ビーフン」ののぼりも（写真提供：ケンミン）

「乾麺」の焼ビーフンの認知度が高すぎる問題

ビーフンの食文化には、もうひとつ課題があった。それは「冷凍食品の焼ビーフンの認知度が低い」ことだ。ビーフンと言えば乾麺での販売が最もポピュラー。全国どこのスーパーに行っても並んでいるのだが、冷凍食品の焼ビーフンは、全国のスーパーの「半分行くか行かないくらい」にしか並んでいない。

実は冷凍食品は、約40年前、生協の共同購入の宅配からはじまった商品である。歴史は長いが、生協に加盟している人以外にはあまり知られてこなかった。

そのため、自動販売機で見かけても、乾麺のように「調理しないといけない」と思われがちなのだ。自動販売機の冷凍食品は、野菜も肉も入って味付けもできているのだが……。

「そんなわけないやん！ レンジで温めるだけやでって思うんですけど、全部が出来上がっている状態だということがイメージしづらいみたいです」と、同社のマーケティングを統括する、執行役員広報室長の田中国男さんは苦笑いする。



生協で販売されている冷凍ビーフンと、自動販売機で販売している冷凍焼ビーフンはまったく同じ商品。どちらもレンジで温めるだけで食べられる（写真提供：ケンミン）

けれど、これらの課題があるからこそ、自動販売機が果たす役割が大きい部分もある、と田中さん。

1つはビーフンを知らない、食べる頻度の少ない地域での広告的役割を担ってくれるからだ。また、乾麺の焼ビーフンは基本スーパーに置かれており、購入者は、30〜50代の女性が中心だ。一方、冷凍自動販売機は、一人暮らしの男性など、スーパーにあまり訪れない人にも買いやすい。

つまり、“ビーフン未知”の人に見られる、食べてもらえるチャンスが大きいのだ。だから東京の自動販売機も、大きくは売れないながらも場所を変えて設置し続けている。



カレービーフンは、S＆Bの粉末カレーを彷彿とさせる、程よいスパイシー感がやみつきに。辛いものが苦手な著者の小学生の息子も気に入り、リピートしている（筆者撮影）

ルールより情熱。工場長の執念が、商品を動かした

ところで、冷凍自動販売機事業を誰よりも情熱を持って進めているのは、田中さんではない。2021年11月に冷凍自動販売機が設置された、あの丹波篠山の工場長である。理由は、「規格外の商品を販売する機会」となったからだ。

冷凍ビーフンの賞味期限は約1年と長いのだが、スーパーには、「賞味期限が2/3以上残った商品を納品する」という暗黙のルールがある。つまり、生産から4カ月目までの商品しか納品できず、8カ月分が残ってしまうのだ。

賞味期限内なのに売ることができない。ながらくそのジレンマに悩んでいた工場にとって、自動販売機はひとつの救いだった。残った商品を「ワケあり」として販売しはじめたのである。賞味期限に余裕があるものとは価格を分け、「100円値引き」したところ、よく売れた。



丹波篠山工場の自動販売機には、中身のわからない2個セット「わけあり・お買得パック」が登場することも（写真提供：ケンミン）

残ってしまった商品が、自動販売機で売れる――。生産者の気持ちとして、「捨てなくていい」ことは救いとなった。そして、客からも喜ばれる。ウィン・ウィンの関係が生まれたのだ。工場長のひらめきが、在庫を「買いに来たくなる限定商品」へと昇華させた。

これに喜んだ工場長は、包装の接着がうまくできなかった商品や、味付けが少し失敗した商品なども「ワケあり」として販売するように。「賞味期限があと数日」「包装の接着がうまくできませんでした」など、ワケありの理由も律儀に書くそうだ。

その正直な説明が、思わぬ効果を生んでいる。自販機のそばを通りかかる人は、その説明につい足を止め、「どんなワケがあるのか」と覗き込んでしまうのだ。デジタルサイネージにはない人間味が、かえって注目を集めているのかもしれない。

工場長の行動は、誰に命じられたわけでもない。「捨てたくない」という想いが、仕組みを変え、価値を生み出したのだ。

乾麺もジュースも。「なんでもありかい！」

工場長がせっせと「ワケあり」商品を出したことで、丹波篠山工場の売れ行きは順調に伸びた。また、思わぬところから注目を浴びるようになる。

丹波篠山は自然が豊かな地域で、バイクのツーリングに訪れる人も多い。そういう人が、目立つカラーの自動販売機と「ワケあり」が面白いと、SNSでシェアしてくれたのだ。

ただし、ツーリングでは冷凍食品は持ち帰れない。そこで工場長は、持ち帰れる乾麺も売り始めた。



「なんでもありかい！」と田中さんがツッコミを入れるほど、工場長は自発的に商品ラインナップを増やしていったのだ。

淡路島で新玉ねぎがとれる時期だけ作る「兵庫ケンミン焼ビーフン」など、期間限定発売商品が並ぶことも。さらに、肉の入ったビーフンを無作為に2種入れた「お楽しみセット」が登場することもあるそうだ。

2023年には、2台目の自動販売機も設置。その後、「ジュースも置きますわ」と言い出して、1台からスタートした自動販売機コーナーには、いまや4台が並んでいる。



丹波篠山の工場前には、4台の自動販売機が並ぶ（写真提供：ケンミン）

田中さんが工場にいくと、車でおじいちゃん、おばあちゃんがやってきて、大量に買っているのをよく見かけるという。もう、ちょっとした“名物”となっているのだ。

ビーフン好きは丹波篠山に行けば、面白い商品に出会えるかもしれない。ちなみに、期間限定商品や「ワケあり」は本社前の自動販売機でも並ぶことがあるそうだ。ただし、あくまでも自動販売機は、「商品が残ったとき」などに出すおまけ的存在のため、登場する時期はわからない。出会えばラッキー、当たるも八卦、当たらぬも八卦。

「ぜひ探しにきてみてください。ただ、ワケありを増やすとそちらのほうが価格的にオトクなので、普通のものが売れなくなるんですよね……。売り上げが減るので、ちょっと考えものではあります。でも、普通なら捨てるはずだったものが人に喜ばれる。生産者としては、こんなにうれしいことはありません」



丹波篠山工場は自然に囲まれた工業団地内にある（写真提供：ケンミン）

「米だけの麺」が作れないなら意味がない

筆者は、取材前からひとつ気になっていたことがあった。ビーフンは米の麺である。価格高騰や入手困難の影響は受けないのだろうか。

実は、ビーフンの麺はすべてタイでタイ米を使って製造しているそうだ。タイ米は長粒種で、日本米のような粘りが少なく、水気が少ない。そのほうがビーフンに適しているのだ。

以前は日本でタイ米を輸入して製造していたそうだが、日本が米農家を守るために米の輸入をやめたり、高い関税をかけたりするなど、海外の米の輸入はどんどん難しくなった。そこで1987年にタイに工場を設立したという。

「日本米で、むりくりビーフンを作っていた時期もあります。でもそうなると、米以外の材料を混ぜないと作れません。ケンミンは『米だけで安心な麺を作りたい』という想いが強く、それができないなら意味がない、とタイに工場を作ったんです」

日本で行う作業は、通常の乾麺であれば、タイから届く麺に添加するスープを詰め合わせる程度。自動販売機の冷凍食品の場合は、丹波篠山の工場で調理し、冷凍して袋詰めしている。

だから、日本米の値上がりの影響はまったく受けないそうだ。とはいえ、タイ米も値上がりしているそうで、原価率は少しずつ上がっている。また、タイから輸入するため、為替レートにも影響を受けやすい。円高はいいのだが、円安になると原価が跳ね上がる。

加えて、日本の電気ガス水道代、人件費も上がり続けているため、値上げせざるをえない状況だという。自販機のビーフンも場所にもよるが、2021年の登場時から比べると、約100円値上がりしている。



揚げ茄子、鶏ミンチ、たけのこ、きくらげ、赤ピーマンが入った「麻婆はるさめ」。もちもちの食感と程よい辛さでごはんが進む（筆者撮影）

年間3500万円のビジネスに成長

自動販売機の業績は順調で、2024年は、21台合計で3500万円を売り上げた。売れるのは平日よりも休日。時間帯は、夕方から夜、16時〜20時頃が最も売れるという。

自動販売機から認知度が高まり、乾麺への売り上げにつながっているかどうか？は数値としてはわからない。しかし、「自販機で買ってビーフンを体験したあと、近所のスーパーで乾麺を購入する」といった客は増えているのではないかと田中さんは予想している。「そこにこそ、自動販売機をやっている意味があります」と強調した。

作る人も、食べる人もハッピーな一品をストック

田中さんに、どんなふうに冷凍焼ビーフンを食べてもらいたいかを問うと、「もしものためにストックにしてほしい」という。冷凍食品のビーフンは約2センチほどと薄いので、冷凍庫の隙間に入って場所をとらない。2つ3つストックしておいて、おかずに困ったときにチンして食べてほしいそうだ。

田中さん自身、「韓国風はるさめ炒めチャプチェ」を自宅に常備している。「もう一品おかずがほしい」ときに便利だそうだ。他社のレトルト商品で、炒めてつくるタイプのチャプチェだと大量にできてしまうが、冷凍なら「ひと皿分」なのも気に入っている。



田中さんが自宅に常備しているという「韓国風はるさめ炒めチャプチェ」。ごまの風味が食欲を誘い、ピリ辛かつ奥深いうま味がビールにもごはんにも合う（筆者撮影）

「野菜がたくさん入っていてインスタント感が低いですし、調理したような見た目になるので家族にもバレにくい。作る人もハッピー、食べる家族もハッピー。子供に栄養のある食事を食べさせたいけど時間がない、というお母さんお父さんを助けられる商品なんです」

加えて、ケンミンとしては、ビーフンを「主菜」ではなく「副菜」として推している。

「キャベツやピーマンだけでなく、ジャガイモとか里芋とか、冷蔵庫に残っている野菜になんでも合うので、『野菜と一緒におかずとして食べてください』というメッセージを出し続けています。“野菜炒めビーフン”みたいな位置づけになりたいですね」

近年ビーフンは、「食べすぎると身体に不調が起こりやすい」と言われる小麦粉を使わない、「グルテンフリー食品」としても注目されている。グルテンフリーは美容や健康にもいいと言われており、ナチュラルな食生活をしている人の支持が高い。一般的なパスタやラーメンに比べるとカロリーも低めだ。そういった意味でも、「健康的で手軽な食のストック」にぴったりかもしれない。



焼ビーフン、チャプチェ、はるさめすべてに野菜が入っていてカロリーも控えめ（筆者撮影）

「冷凍自動販売機」ぜひやったほうがいい

2025年は、2、3台自動販売機を増やす見込みだというケンミン。自動販売機ビジネスの将来性について聞くと、「店を閉めている時間に勝手に売れるので、売り上げの補完的な役割を果たすのでは。さまざまな外食で可能性がある」とポジティブな答えが返ってきた。

電気代や人件費を考えてマイナスにならなければ、ぜひやったほうがいいという。特に冷凍食品は、ジュースのようにほかと競合しにくいのも利点だ。ビーフンは、たとえばリンガーハットだと影響があるかもしれないが、和菓子やケーキの自動販売機が増えても何も影響がない。「逆にどんどん増えて、冷凍の自動販売機でものを買う習慣が増えるほうが、弊社にとってもプラスです」と田中さんは笑顔で語った。

ケンミンは2020年、1960〜2019年の59年間、『世界で最も長く販売されている焼ビーフンブランド』としてギネス世界記録に認定されている。筆者が冷凍焼ビーフンを食べたときに感じた「期待を裏切らない味」は、長きにわたり「日本人好みの味」の研究が重ねられた結果だったのではないだろうか。

驚きはないが、期待を下回らず、思った味がきてくれる。それを実現するために、想像以上の試行錯誤があったに違いない。



2020年、ケンミンは、1960〜2019年の59年間、『世界で最も長く販売されている焼ビーフンブランド』としてギネス世界記録に認定された（筆者撮影）

（笹間 聖子 ： フリーライター・編集者）