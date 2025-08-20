◇プロ野球セ・リーグ 巨人15-2ヤクルト（19日、神宮球場）

全球まっすぐの真剣勝負でした。

今季、エースとしてはピリッとしない成績を残していた巨人の戸郷翔征投手。この日、大量リードを背負い、8回のマウンドにあがりました。2アウトとったところで、打席に入ったのはヤクルトの4番、村上宗隆選手。この時点ですでに110球を超えていましたが、真っ向勝負を仕掛けました。

ピッチャーなら一番自信のあるボール、まっすぐ。岸田行倫選手のミットめがけてズバズバ投げ込みました。フルカウントからファウルで粘る村上選手でしたが、戸郷投手も負けてはいません。150キロを超えるまっすぐを連発し、最後はインコース膝元へのまっすぐで空振りを取り、ガッツポーズをして見せました。

杉内俊哉投手チーフコーチは「ムキになって投げてましたね」と微笑みながらも、「点差もあったからね。1点差だったらあんなふうにできないんで」と語りました。戸郷投手も「なかなかああいう点差の中で村上さんとの勝負を楽しめることってない」と球界屈指のホームランバッターとの対決を楽しんだようです。