今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の19日に放送された第102回の平均世帯視聴率17・1％（関東地区）だったことが20日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9・1％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、仕事をクビになったのぶ（今田美桜）は、登美子（松嶋菜々子）からそんなにしょげなくていいと励まされる。のぶは嵩に登美子の様子を報告し、嵩も登美子に会いに行くよう勧める。だが、嵩は気が進まない。そんな嵩に、自分は嵩が好きな漫画をかいてくれることが一番うれしいことだと話すのぶ。その言葉が、今の嵩には一番胸に刺さるのだった。同じころ、八木（妻夫木聡）から映画評について鋭い指摘をされた蘭子（河合優実）は…。