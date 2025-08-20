気象防災キャスターの天達武史氏が20日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。最高気温ランキングが更新されるなど、猛暑や豪雨などが続いた夏に続く、秋の天気を予報した。

19日の気象庁の3カ月予報では、気温は全国的に高く、降水量は平年並みが多いとの見通しだった。

天達氏は「間違いなく気温は平年よりも高いと思います。降水量も気温が上がると晴れるんで結構少なくなりがちなんですけど、今年は違う。晴れて暑くなるのに雨もそれなりにドカっと降る」と予想した。

天達氏は、来月について「9月は8月です」と大胆予報。出演者が苦笑する中、「9月が8月になります」と語る天達氏に、渡辺和洋アナも「天達さん、冒頭なんですけど、大丈夫ですか」とツッコミを入れた。天達氏は「イメージしていただきたいので敢えて」の表現と説明。24年も9月の中旬に猛暑日が観測されるなどしたが、「今年も同じです。9月は真夏日は当たり前です」と説明した。

さらに、10月については、「10月も真夏日続出」として、「秋なのに蚊」と大予報。天達氏は、「今年、10月は9月です」と再び、大胆予報した。さらに、「10月は台風シーズン」とも予報。平年は8、9月がピークだが、10月にずれ込む見込みだという。「台風プラス秋雨前線で大雨になる可能性もある」という。

さらに11月は「季節外れの夏日」があり得るという。天達氏は「11月、前半だけだと思います。11月は（30度以上の夏日は）めったにない」という。ただ、11月下旬は「ウソでしょというくらい」寒くなる恐れがあるといい、ラニーニャ現象で「寒くなる兆しが海に現れている」と注意を呼びかけた。