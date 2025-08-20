17LIVEは、全国で約150店舗以上のインドアゴルフ練習場を展開し、インドアゴルフ業界トップクラスの施設数を誇る「SMART GOLF（スマートゴルフ）」と連携し、ゴルフ産業の普及促進に貢献する新たなコミュニティ企画として、オリジナルゴルフ番組『SWING GIRLS ～スマートにゴルフ始めました～』のエピソード1を2025年8月20日、エピソード2を8月21日、それぞれ19時より17LIVEにて配信する。

「17LIVE」では、“野球って17（いいな）”というスローガンを掲げ、野球というスポーツをきっかけにさまざまなスポーツの普及促進に貢献したいという思いのもと、多くのコミュニティ企画に取り組んでいる。このたび新たに「GOLFって17（いいな）」というスローガンを掲げ、ライブ配信を通じてゴルフにおけるコミュニティを形成し、ゴルフ産業の普及促進に貢献したいという当社の思いに、インドアゴルフ業界トップクラスの施設数を誇る「SMART GOLF（スマートゴルフ）」に賛同いただき、ゴルフコミュニティ企画の始動が決定した。

そしてこのたび、ゴルフコミュニティ企画の第一弾として、「SMART GOLF（スマートゴルフ）」が有する最新且つ充実の設備が整ったインドアゴルフ場、プロのレッスンコーチなど、さまざまなサポートのもと、メインMCに17LIVEのプロライバー・岸田直樹を迎えて、ゴルフ初心者のライバーがレッスンを受けてラウンドに出るまでの成長を描いたストーリーや、関連したオリジナルコンテンツを交えた新番組『SWING GIRLS ～スマートにゴルフ始めました～』をスタートする。

本番組は、全9回の構成を予定しており、今回配信するエピソード1,2では、初級編として出演ライバーの実力チェックに始まり、コーチによる初級レッスンを受けてスイングの基本やコツを知り、短時間でどこまで成長できるのか？ ライバーたちのここでしか見ることができないオリジナルミニコーナーを交えながら、ゴルフが初めてという方でも視聴しやすい内容にしてお届けする。

（文＝リアルサウンドテック編集部）