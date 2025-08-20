人気レースクイーンの霧島聖子（33）が20日までに自身のインスタグラムを更新。大阪万博満喫ショットを公開した。

「大阪・関西万博楽しかった！当日予約でガンダムとNTTのパビリオンに行けました 会期中あと1回行く予定 ミャクミャクグッズもいっぱい買って満足」とつづり、大阪・関西万博を満喫しているショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「カジュアルな格好が一番好きです」「帰れましたか？」「凄く楽しそう」「私服がどストライクすぎる」「えっ、ちょ、可愛い」「グー！！」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。今年2月に発売された人気ゲームシリーズ最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目の今年は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めている。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。