じもとホールディングス<7161.T>が急騰、一時１３％を超える上昇で４５９円まで駆け上がった。時価は昨年４月末以来、約１年４カ月ぶりの高値圏に突入した。山形県地盤のきらやか銀行と宮城県の仙台銀行の経営統合で発足した持ち株会社で公的資金の注入行でもあるが、注目ポイントといえるのは、ＳＢＩホールディングス<8473.T>の子会社であるＳＢＩ地銀ホールディングスが筆頭株主となっており同社発行株式の３分の１を保有していること。今回ＳＢＩが東北銀行<8349.T>に出資し、「第４のメガバンク構想」を約３年ぶりに再始動する構えをみせていることから、ＳＢＩが大株主に入っている地銀株への注目度が増している。同社はその流れに乗る銘柄として存在感がクローズアップされている形だ。特にＳＢＩが米ドル連動型のステーブルコインの取り扱いを３月から開始するなど、同分野に積極的な動きをみせていることから、ステーブルコインを巡る地銀株の動向なども株価の思惑材料として作用している。ステーブルコインは米国でもシティグループ＜C＞やＪＰモルガン＜JPM＞など大手銀行が相次いで参入を表明しており、日本でも金融庁が今秋にも円建てステーブルコインの発行を認める方向にあるなど、それに追随する動きが意識されている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS