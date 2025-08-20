外為サマリー：一時１４７円８０銭台に上伸するもドル買い続かず 外為サマリー：一時１４７円８０銭台に上伸するもドル買い続かず

２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円５７銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高となっている。



１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円６７銭前後と前日に比べ２０銭強のドル安・円高で取引を終えた。米長期金利が低下したことで日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが流入し、一時１４７円４５銭まで軟化した。



ただ、この日の東京市場のドル円相場は堅調にスタート。きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすく、午前９時３０分ごろには１４７円８１銭をつける場面があった。とはいえ、日本時間今晩に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が７月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を公表するほか、２２日にはカンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）でパウエルＦＲＢ議長が講演する予定であり、一段の上値追いには慎重ムード。日経平均株価が続落していることも重荷で、午前９時５０分すぎには１４７円５０銭台に押し戻された。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円７５銭前後と同８０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



