ニッチェ江上、子ども達と軽井沢満喫 プラベ旅行ショット公開「逞しくなった2人でした」
【モデルプレス＝2025/08/20】お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が18日、オフィシャルブログを更新。子ども達を連れて2泊3日の軽井沢プライベート旅行へ行ってきたことを報告し、その様子にファンから反響を呼んでいる。
【写真】ニッチェ江上、子どもと遊ぶプラベショット
15日に更新したブログにて「生まれて初めて、、プライベートで軽井沢に旅行にきました！！」と報告していた江上は、今回は「遊び倒した！！」と題して投稿。「軽井沢二泊三日！！遊び倒しました！！」と振り返り、「友達と写ってる写真も沢山撮れて、めちゃ良い思い出になりました」と満喫ぶりをつづった。
続けて「アウトレットに遊び場が沢山あって、子供たち大満足」「川で水遊びもしたり」「夜は、生まれて初めての手持ち花火」と旅行中の様子を紹介しつつ、子供たちの思い出ショットを多数公開。「初めての経験をいっぱいして、なんだか逞しくなった2人でした」と子ども達の成長を記した。
また、「最終日、大人はみんなゲッソリしてましたが（笑）子供達の喜ぶ顔が何よりのご褒美！！」と親としての心境を明かしつつ、「計画してくれたママ友よ 本当にありがとう」と感謝。最後に「そして、帰りの東京駅でビックリする事が起きたのですが…。それはまた今度」と意味深な“続報”も予告し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「楽しそう」「素敵な思い出が出来ましたね」「可愛らしい笑顔」「夏休み満喫できてよかった」や、帰り道の出来事に「東京駅で何が起きたのかな？」「東京駅で何があったのか、楽しみにしてまぁす」「えっ？何なに？？」「なんだろー？？気になるーー」などの声が多く寄せられている。
江上は、2015年に8歳年上の一般男性と結婚。2020年9月に第1子となる長男“とっちゃん”、2022年10月に第2子となる長女“さっちゃん”の出産を公表している。（modelpress編集部）
◆ニッチェ江上、子ども達と軽井沢満喫
◆ニッチェ江上の投稿に反響
