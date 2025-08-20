ＮＥＣは２０日、ラグビー・リーグワン２０２５−２０２６シーズン終了後のリーグワン退会を前提に、運営するラグビーチーム「ＮＥＣグリーンロケッツ東葛」の譲渡に向けた検討を開始すると発表した。

これを受けリーグワンは公式ホームページで声明。必要に応じてリーグワンの規約・規程に則ったプロ説を遂行し、譲渡実現に向けた必要なサポートを実行すると発表。２５−２６シーズンは、東葛が予定通りにリーグワン２部に予定通り参加するとした。東海林一理事はＨＰで「この度のＮＥＣの発表を、ジャパンラグビーリーグワンとして大変残念な思いで受け止めております。そのうえで、ＮＥＣの判断を尊重し、今後リーグワンはチームの歴史と資産が未来に継承されるよう、ＮＥＣおよびＮＥＣグリーンロケッツ東葛と連携し、必要な取り組みに全面的に協力してまいります。何よりも、選手、スタッフ、そして長年チームを支えてこられたファンの皆様のために、３者で最善の対応を実現してまいります」とコメントした。

ＮＥＣの発表全文は以下の通り。

◇ ◇

ＮＥＣは、ジャパンラグビー リーグワン２０２５-２０２６シーズン終了後のリーグワン退会を前提に、運営するラグビーチーム「ＮＥＣグリーンロケッツ東葛」の譲渡に向けた検討を開始しました。

「ＮＥＣグリーンロケッツ東葛」は１９８５年の創部以来、日本選手権優勝３回、マイクロソフトカップ優勝１回の実績を有し、多くの日本代表選手を輩出するなど、日本ラグビーの発展や地域活性化に貢献してきました。

ＮＥＣは従業員の一体感醸成や士気高揚を目的に、文化体育活動の一環として「ＮＥＣグリーンロケッツ東葛」を運営してきましたが、近年ラグビーを取り巻く環境が大きく変化する中、ＮＥＣにおけるチームの位置づけを慎重かつ多面的に検討した結果、ＮＥＣが中長期にわたり持続可能な形でチームをさらに発展させていくことは困難と判断しました。

これを受け、これまで培ってきたチームの資産を承継すべく、チームの譲渡に向けた検討を開始することとしました。

「ＮＥＣグリーンロケッツ東葛」を応援・ご支援いただいているすべての皆さまには心より感謝申し上げるとともに、今回の判断について何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。