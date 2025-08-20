米女子ゴルフ下部エプソンツアー、ワイルドホース・レディース・クラシックで原英莉花が２０日、自身のインスタグラムを更新。「ＥＰＳＯＮ ｔｏｕｒ ”Ｗｉｌｄｈｏｒｓｅ Ｌａｄｉｅｓ Ｇｏｌｆ Ｃｌａｓｓｉｃ”優勝することができました」などとつづり優勝を報告した。

「自分が挑戦したいことに挑戦させてもらえている環境に改めて感謝の気持ちでいっぱいです」と所属やスポンサー名を記し「日頃からの温かいサポートを本当にありがとうございます」と感謝。「そして日本からの熱い応援届いてます。いつもありがとうございます。私は凄くないのであまり褒められてしまうとソワソワするのですが一緒に喜んでもらえてたら嬉しいです」とファンの支えにも感謝した。

そして「久しぶりの優勝は嬉しいぃぃぃ ですね」とも。「自分の可能性を信じてプレーすることの大切さ。ただゴルフが上手くなりたい。勝ちたい。その気持ちを今年は最大限に楽しんでいます。結果として勝つことができて ようやくスタート地点に立てた気がしています」と素直な思いも。「スピーチが苦手なので 文字で長く語らせてもらいましたが 私はこの先も勝つために戦います。また一緒に戦ってもらえたら嬉しいです」と今後の奮闘も誓った。

表彰式でトロフィーを掲げる様子やチームスタッフとの写真、伊藤二花との２ショットなどを投稿した。

原の投稿には金田久美子が「かっこよ」、幡野夏生が「おめでとう！！！かっこよすんぎ！！！」とコメントするなどゴルファー仲間も祝福。コメント欄には「おめでとう」「緩めず突き進んで」と書き込まれた。

原は今回の優勝でエプソンツアー年間３位として、今季４試合を残して来季米ツアー出場資格が得られる同１５位以内が数字上確定。「来季からレギュラーツアーで見られるのですね。楽しみにしてますね」というコメントもあった。