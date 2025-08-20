【レポート】宮舘涼太（Snow Man）映画『火喰鳥を、喰う』完成披露試写会で衝撃発言「セリフを“音”で覚えるようにした」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月19日、映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日全国公開）の完成披露試写会が行われ、主演の水上恒司、共演の山下美月、宮舘涼太（Snow Man）、森田望智、豊田裕大、そして本木克英監督が、夏にぴったりの涼しげな浴衣姿で登壇した。

■宮舘涼太「夏休み明けの転校生のような気持ちでやらせていただきました」

満員御礼の中、歓声とともにステージにラインナップした一同。青、赤、黒などシックで雰囲気のある浴衣をまとって登場し、山下が「皆で浴衣の色を揃えて、火喰鳥（ヒクイドリ）を表現しました。集団技！ 6人揃って火喰鳥です」と紹介した。

先読み不能ミステリーでありながら怪異に巻き込まれる夫婦のラブストーリーでもある本作。本木監督は実写化にあたり「いくつかの世界を、さらにここに並ぶ才能ある若手俳優さんたちを、どのように描きわけていくのか。そこにこだわりました」とコメント。

大学で化学を教える助教である主人公・久喜雄司を演じた水上は「僕自身はバリバリの文系。数学が嫌いで嫌いで避けてきた人生なのに」と演じた役柄の理系設定を嘆きつつ「それぞれのキャラクターを立たせるためにも、僕がどんなリアクションをするのかが大事だと考えていた。どんな“キャッチャー”になれるのかが楽しみでした」と野球経験者ならではの例えで撮影を回想した。

「ひと言で表すならば、ミステリアス美女」と自身の役柄を紹介するのは、雄司の妻・久喜夕里子役の山下。夕里子は夫の雄司と北斗の間で揺れる役どころでもあり「久喜雄司と北斗総一郎を演じるおふたりが、お芝居のアプローチが異なっていたので、私はその中間をいけばいいと思いました。ふたりに引っ張られる役だからこそ、おふたりのお芝居を見て日々刺激を受けていました。不思議な世界観のお話なので、自然体で考え過ぎずに演じていました」という。

久喜夫婦の敵か味方かわからない超常現象専門家・北斗総一郎役の宮館は「皆さんがクランクインした2週間後に現場に入ったのですでにチームが出来上がっていて、僕は夏休み明けの転校生のような気持ちでやらせていただきました」と笑わせながら、「カフェでの長セリフの場面は僕から『ひと回しでやらせてください』というオーダーを監督にさせていただき、撮影しました。難しい役であり、挑戦させてもらう役柄だったので光栄に思っています」としみじみ。北斗としての、うさん臭さと説得力を両立すべく「眉毛の演技にも挑戦しています。その様子をご覧いただけたら。その場面で笑わないでくださいね！」と見どころ語った。

死者の日記を届ける地元記者・与沢一香役を演じた森田は、新聞記者役を演じるのは本作が初。演じるにあたり「あまり色がつきすぎないようにとは思いつつも、記者として真実を見極めて、恐怖に打ち勝つくらいの力の強さが大事だなと」と意識していたことを明かす。

■宮舘涼太、長いセリフを覚える際の独自のメソッドを実演

そんな森田から、カフェでのシーンでひと回しでの撮影をリクエストしたことを明かしていた宮舘に「長い説明セリフはその作品の色を決めてしまうので難しい。なぜそれを一連で撮ってほしいとオーダーしたんですか？」という質問が。宮舘は「演技の技術があまりないと思ったので、全部“音”でセリフを覚えるようにしました。自分のリズムや間合いを監督と相談させていただいて、一連で撮らせてくださいと」と解説。

本木監督から「どうやってあの長いセリフを覚えるんですか？」と振られると、宮館は「やりましょうか？ 家での様子を」と言いながら「台本を右手で持ちますでしょう？ それを持ったまま、セリフを言いながら回ってまた同じところに戻ってくる」と同じところをグルグル回ってセリフを覚えるという動作を生披露。「そうすると自然と覚えるようになる」と独自のメソッドに胸を張っていた。

夕里子の弟の大学生・瀧田亮役の豊田は、実年齢は水上と山下と同い年と言うが、「おふたりともがドシッと構えたお芝居をしてくださったので、懐に入ってニコニコしていれば弟に見えるかなと思いました」と振り返った。

■登壇者がそれぞれの「美味ナリ」なコトやモノを発表

さらに、本作のキャッチコピー「この恐怖、ビミナリ」にちなんで、それぞれの「美味ナリ」なコトやモノを発表。

水上は「鯣の下足美味ナリ」と明かし「スルメのゲソです。昔から好きでよく食べる。ただそれだけです。この難しい漢字にしたのは…知識のひけらかしです」とニヤリ。山下は「キムチマヨ牛丼美味ナリ」と明かし「今まではネギ玉ラー油牛丼しか頼まなかったものが、最近キムチマヨ牛丼に乗り換えました。常にバッグの中に牛丼屋さんのトッピング無料券を5枚ほど持ち歩いています。街中で私を見つけて声をかけてくださったら、トッピング券を差し上げます」と予告して笑わせた。

森田は「お清めグッズ美味ナリ」といい、「自分の住んでいる場所以外の撮影地に行くことが多いので、スプレー、塩、お香を持ち歩いてばら撒いてます。霊感がないからこそやっています」と報告。これに水上は「たまにありますからね、ロケ地で『ここは出るらしいぞ』とかね」と反応していた。一方、豊田は昔から好きだという「鉱物」を美味ナリと発表。すると山下は「え？ 鉱物を食べる、ということですか？」と天然を炸裂させ、豊田から「違うよ、ハマっているものとかを発表するんだよ」と趣旨説明を受けていた。

一方、宮舘は「わさび美味なり」と語り「御縁なのか、僕が本当に大好きなわさびの会社がこの映画のロケ地、長野県にありまして、いつもお取り寄せをしていました。皆さん、調べて買ったりしないでくださいね。僕の分がなくなるから」と注意喚起していた。

■予想外の演出に、水上恒司が「どこにお金をかけているんですか!?（笑）」

そんなな、SPゲストが登場。運び込まれたのは大きな卵型の真っ白な巨大バルーン!? これに水上と宮館は「白玉か？」と冗談めかすも、観客を巻き込んだ「ヒクイドリ、美味ナリ～！」のコール&レスポンスで卵型バルーンの中から出現したのは、原寸大の火喰鳥の模型だった。リアルな作りではあるものの、大掛かりな演出で模型を御披露目というシュールな展開に水上は耐えきれず大爆笑。「どこにお金をかけているんですか!? スゲー！」と大はしゃぎだった。

最後はそんな火喰鳥を囲んで団扇を手にして涼やかに写真撮影。主演の水上は「本作は執着が重要なキーワードです。言葉で説明するのは難しい映画ですが、執着がある人もないと思っている人も楽しんでいただける作品になっています」とPRした。

■映画『火喰鳥を、喰う』本予告

■映画情報

『火喰鳥を、喰う』

10月3日（金）TOHO シネマズ日比谷他 全国ロードショー

出演：水上恒司、山下美月、森田望智、吉澤健、豊田裕大、麻生祐未／宮舘涼太（Snow Man）

監督：本木克英

脚本：林民夫

原作：原浩『火喰鳥を、喰う』（角川ホラー文庫刊）

配給：KADOKAWA、ギャガ

(C) 2025「火喰鳥を、喰う」製作委員会

■関連サイト

映画『火喰鳥を、喰う』作品サイト

https://gaga.ne.jp/hikuidori/