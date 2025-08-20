夏の“モワッと”を回避！【studio CLIP】大人の楽ちんオシャレ♡「ゆるっとパンツ」

モワッとした湿度の高さに洋服選びも悩まされる夏。楽な着心地に期待できて、シャレ見えする夏の理想のパンツを探すなら【studio CLIP（スタディオクリップ）】を選択肢に入れてみて。今回は、接触冷感素材と体を締め付けないラインが夏に嬉しい、ゆるっとパンツをピックアップ。カーブシルエットやストレートシルエットなど、個性豊かなデザインのおすすめパンツを紹介します。

ラグビーボールのような立体感が目を引く一本

【studio CLIP】「軽らくラグビーボールパンツ」\3,774（税込・セール価格）

ラグビーボールのようにカーブした立体的なシルエットが、コーデをおしゃれにこなれ見えさせてくれそうな一本。ストレッチ性のある接触冷感素材も相まって、窮屈感や気候に伴う不快感を覚えにくいのが魅力です。ゴム & 紐のウエスト部分にはベルトループが付いているため、ルーズな印象になりすぎないのもスタイリングしやすいポイントに。

脚線を美しくカバーする幅広ストレートライン

【studio CLIP】「ストレートイージーパンツ」\3,773（税込・セール価格）

オーバーシルエットのトップスと合わせてもバランスよくサマ見えを狙える、ストレートラインのイージーパンツ。まっすぐ落ち感のあるラインは程よく幅があることで脚を締め付けにくく、脚線を美しく見せてくれそうです。接触冷感素材を使用しているため、キレイめ派の夏のリゾートコーデにもぴったり！

ひと癖バルーンシルエットが感度の高さをアピール

【studio CLIP】「らくらくバルーンパンツ」\4,543（税込・セール価格）

撥水・接触冷感・速乾・UVカットと、服選びが億劫になる暑い日にも思わず手に取りたくなりそうな多機能バルーンパンツ。麻がブレンドされたナチュラルな風合いが、見た目にも涼しげな印象を与えてくれます。裾にかけて丸みを帯びたバルーンシルエットがひと癖あり、おしゃれへのこだわりをさりげなくアピールしてくれるはず。

大胆なワイドシルエットが主役になるスカーチョ

【studio CLIP】「リネン混タックスカーチョ」\3,654（税込・セール価格）

まるでスカートのようなボリューム感がコーデにインパクトをプラスするこちらのスカーチョ。大胆なワイドシルエットながら、フロントタックの中縫いによって前後左右への膨張感が抑えられており、すっきりと穿きやすいよう工夫されています。接触冷感性に加えてマシンウォッシャブル対応のため、手入れが楽ちんなのも優秀ポイントです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ