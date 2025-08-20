大学生の五輪と呼ばれる世界ユニバーシティー大会が７月１６〜２７日、ドイツのライン・ルール地方で開かれた。

陸上の男子ハーフマラソンには、今年正月の箱根駅伝を走った３人が挑み、個人の金、銅メダルを獲得したうえ団体優勝と、世界の舞台で輝いてみせた。（編集委員 近藤雄二）

悔しさと喜び交錯

惜しくも表彰台は逃したが立大の馬場賢人（４年）も、銅メダルを獲得した国学院大・上原琉翔（４年）から５秒差の４位と奮闘。日本チームの団体優勝に大きく貢献し、「目の前のメダルを取れなかった悔しさと、チームで優勝できた喜びがある」と複雑な思いをにじませた。

それでも、国際舞台で最後までメダル争いに加わったのは事実。高林祐介監督も「短期間で仕上げた中、海外レースで最低限まとめられたことは評価できる。今後は駅伝で、今回負けた選手や他大学のエースに競り勝つ走りを期待したい」とさらなる飛躍を求めた。

立大は前回箱根で、往路を８位で折り返しながら、総合１３位でシード権を逃した。「今回のレースを通じて海外選手や留学生にも勝つ意識を強く持ちたいと感じた。箱根でのシード権、個人では区間賞をとれるように頑張りたい」と馬場。前回箱根で２区７位と快走した立大エースがどんな成長を見せるのか、駅伝シーズンへの楽しみが増えた。