佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。



「火球か？突然訪れた“朝”にSNS騒然」

19日夜遅く、夜空に火球とみられる明るい光が現れました。福岡空港を映すお天気カメラにも、オレンジ色の光が下に向かって流れていく様子が移っていました。宮崎県では同じ時刻に一瞬、空が真っ白になり、まるで朝のように明るくなる様子が捉えられていました。西日本各地で見られた明るい光に、SNSでは「流れ星かと思ったら、空が急に明るくなった！すげええええ！」「まぶしかった」などの投稿が相次ぎました。



「天気の予想」

晴れたり曇ったり、変わりやすい空模様でしょう。雨マークのないところも、雨が降る可能性もあります。雷を伴って激しく降る恐れがあります。折りたたみの傘を持ってお出かけください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市、久留米市、飯塚市で35℃と猛暑日の予想です。北九州市、大牟田市、佐賀市では34℃の予想です。19日と同じくらいのところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。



「なのか間予報」

☆なのかポイント☆

木曜日は雲が多く、雨が降る可能性もあります。今週末はよく晴れてお出かけ日和ですが、各地で猛暑となりそうです。厳しい残暑が続きます。体調を崩さないようにご注意ください。



「お目覚めフィットネス」

集中力を高めて天気の急変を察知できる？片足を上げてバランスを取ってみましょう！