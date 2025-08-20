49歳・SHIHO、初サーフィン姿 米ビーチの姿に「カッコいい」「楽しそう」と反響
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。米国カリフォルニア州サンディエゴで“人生初のサーフィン”に挑戦したことを報告し、爽やかな笑顔があふれるショットを公開した。
【写真】美しい夕日… SHIHO、米ビーチで初サーフィン
この日、SHIHOは「初サンディエゴでサーフィン」と記し、「慣れないボードで波にのまれまくり〜だったけど、楽しくてしょうがなかった！」とコメント。
投稿では、笑顔を浮かべながらサーフボードを抱えて海へ向かう姿、車での準備風景、夕暮れのビーチで撮影された幻想的な写真・動画など、自然体の魅力あふれる全5枚を披露している。
コメント欄には、「カッコいい」「最高だね」「楽しそう」「Shihoちゃん綺麗です サンディエゴで見た夕日が今まで見た夕日の中で一番だったの思い出しました」「癒やされます」といった声が寄せられている。
