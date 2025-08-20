街なかにある裸婦像をめぐり、「見たくない」「今の時代にそぐわない」といった声が上がり、撤去や移設がされる事態が起きています。芸術作品でもある裸婦像。専門家によると、平和の象徴として飾られてきた経緯があります。どう考えたらいいのでしょうか？

そこで今回の#みんなのギモンでは、「街の裸婦像 なぜ“撤去”？」をテーマに解説します。

■文化的な価値もある作品が移設へ

山崎誠アナウンサー

「公園や駅の前など、美術館以外の公共の場にある裸婦像（裸の像）について、撤去や移設の動きが出ています」

「香川・高松市では、中心部の公園にある裸の2人の少女像の移設が検討されています。市の担当者によると、8月下旬からの公園の再整備計画で移設することとなりました」

「これは瀬戸大橋の開通記念に、地元の団体から寄贈されたものです。2人の少女を橋に見立てて本州と四国をつなぐという意味も込められている、文化的な価値もある作品です」

「その一方で、以前から『見たくない』『目に入ると恥ずかしい』といった意見もあったため、どこに移設するのかがまだ決まらない状況だということです」

鈴江奈々アナウンサー

「文化的な価値があるということで、作者の方の思いもそうですし、周りで作品を鑑賞する人たちの受け止め方もそれぞれでしょうから、なかなかどこにというのは簡単には決まらないでしょうね」

■女の子と一緒だと通りづらい？

山崎アナウンサー

「一概にはすぐには決まらないでしょうね。19日、東京都内でも取材をしてきました。北区のJR田端駅（北口）の近くにある裸の女性の像です。地元の北区出身の彫刻家の作品です」

北区民（高校生）

「なんとも思ったことない。街のシンボルになっていたら、撤去する必要はない」

別の北区民

「うちの息子（小4）でいうと、裸の銅像を凝視して議論するようなことはなくて…」

──近くにあると恥ずかしい、女の子と一緒だと通りづらい、などある？

北区民（小4）

「全然思わないですね」

埼玉からの40代

「なぜここにこの像があるのか気になっていて。いろんな年齢層の人が通るので、美術館で芸術として見るのはいいのかなと思うんですけど…」

山崎アナウンサー

「街の方にもそれぞれ意見がありました。北区では不適切だとの連絡が直接来たことはなく、撤去などは考えていないということでした」

森圭介アナウンサー

「アートって表現じゃないですか。作った方はもちろんわいせつなものだと思って作っていないわけで、生命力とか平和とか、いろんなメッセージを込めていると思います」

「ただ、見てる人はちょっといかがわしい物体としか見ていない。だから、その2つの価値観が合わないとこうなっちゃうんでしょうし、世界中でこういう問題が今、結構起きてるんですよね」

■静岡にはルノワール制作の彫刻像も

山崎アナウンサー

「同じ像だとしても、見方が少し異なっているという状況にはなりますね。ものは違えど、こういった裸の像は全国各地にありますが、撤去や移設を検討する事例は近年、他でも起きてきています」

「静岡市にあるJR静岡駅の広場で設置されているのは、フランスの画家ルノワールが制作した彫刻像で『勝利のヴィーナス』と『洗濯する女』です。それぞれ世界に14体しかない貴重な美術作品で、1994年に市が約1億4000万円かけて設置しました」

■「文化が感じられる街になる」

当時の担当課長

「本物の芸術作品を置くことで文化が感じられる街になるのではと。親しみやすく、知名度のあるルノワールの彫刻像を設置しました」

■市民に意見を求めた結果…撤去に

山崎アナウンサー

「静岡市内には他の場所にも女性の裸の像が設置されていますが、公共の場の裸の像について、静岡市の難波市長は去年『今の時代にそぐわない』と述べました。芸術作品だと評価した上で、『鑑賞にふさわしい場所に移設した方がいい』との考えを示しました」

「静岡市は今、積極的に移設する方向で検討を進めているそうです」

「違う例もあります。兵庫・宝塚市では、4年前に裸婦像を撤去しました。大きな手のひらの上で踊る女性の像が、橋の補修のために撤去されました。新しい橋が完成した際にこの像を戻すかどうか、兵庫県と宝塚市が協議しました」

「実際に市民にも意見を求めたところ、『戻してほしい』という声もありましたが、『この像を見たくない』という声も一定数あったことなどから撤去されたということです。撤去された像は今も倉庫で保管され、展示先を探しているということです」

瀧口麻衣アナウンサー

「私も街中でこのような像を見たことがあるんですけど、何か理由があって作られたんだろうなっていうこと以外は、あまり気になったところはなかったですね」

森アナウンサー

「気にする方の声が、どう捉えられるかですよね」

■専門家に聞く…なぜ公共の場に？

山崎アナウンサー

「日々見かけるものとして気にされない方もいれば、気になって目に止まってしまうという方もいらっしゃる状況です。そもそもこうした裸の像が、なぜ公共の場に設置されるようになったのでしょうか？」

「全国の記念碑を研究する亜細亜大学の高山陽子教授によると、戦前は軍人や偉人の像が建てられていたそうです。戦後はGHQの方針で撤去され、代わりに裸婦像が平和や希望の象徴として飾られるようになったということです」

「高山教授によると、国内の公共空間に初めて設置された裸婦像が、東京・千代田区にある『平和の群像』。時代の変化とともに『不適切だ』『わいせつだ』といった見方も出てきて、撤去を求める声が裸婦像に対して上がり始めたのではないかとみています」

「公共の空間にある裸の像は女性に限らず、男性のものもあります。撤去したからいい、撤去しない方がいいということは正解はなく、『その街に暮らす人たちの声が大事だ』と話していました」

「こういった像は芸術作品でもあり、作者の思いも込められています。時代とともにさまざまな意見が上がってきますが、その都度、慎重な検討が求められます」（2025年8月19日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

