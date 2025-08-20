老後を公的年金だけで生きるのは難しく、蓄えがなくて生活苦に陥る高齢者は少なくありません。特に一人暮らしの高齢女性のなかには、子どもの手助けや公的支援を受けずに孤立している人もおり、放置すれば孤独死などにつながる可能性もあります。今回は、子どもに迷惑をかけたくない一心で生活苦を隠していた75歳の女性と、その実態を知ってしまった50歳の息子の事例とその解決策を、CFPの松田聡子氏が解説します。

子どもに心配かけたくない…「一人暮らし」をする75歳母の困窮ぶり

うだるような暑さが続く真夏のある日、横浜市内の会社で忙しくPCに向かっていた水野啓一さん（仮名・50歳）の携帯電話が鳴りました。

番号は茨城県に住む母のきよ子さん（仮名）のものでしたが、耳に飛び込んできたのは見知らぬ男性の声です。声の主は救急隊員でした。気温が35度を超えるなか、自宅のアパートでエアコンを使わずに過ごしていたきよ子さんは脱水症状になり、救急搬送される事態に陥ったのです。

啓一さんは頭が真っ白になりました。75歳になる一人暮らしの母・きよ子さんとは、年に数回会う程度ですが、月に1度は電話で話していました。「母さん、生活に困ることはない？」と声をかけると、きよ子さんから返ってくるのは「大丈夫、大丈夫。まだ働けるから」という明るい声でした。

知らせを受けて、啓一さんは急いで病院に駆けつけました。幸い、きよ子さんの意識は戻り、ホッとした啓一さんは、病院からの帰り道、母のアパートに立ち寄ることにしました。

しかし、玄関を開けた瞬間、啓一さんは言葉を失いました。部屋は殺風景で、冷蔵庫を開けると、なかにあるのは賞味期限の近い見切り品の惣菜が数点のみ。電気料金の督促状が何通もテーブルに置かれています。

「母さんはこんなに生活に困っていたのか！」

啓一さんは、初めてきよ子さんの本当の暮らし向きを知ったのです。翌日、病院を訪れた啓一さんは、きよ子さんを問い詰めました。

「母さん、どうして本当のことを言ってくれなかったんだ」

きよ子さんは重い口を開き、公的年金月9万円とパートの給料を合わせて月12万円程度の収入でほとんど蓄えもなく、節約のためにエアコンをつけられなかった生活ぶりを打ち明けました。

「あなたにも生活があるじゃない。大学生と高校生を抱えて大変なのに、私のために家族が困るなんて嫌だったの」

さらに、きよ子さんは「生活保護は恥ずかしくて受けられない」と言います。

たしかに啓一さんは住宅ローンや教育費で手一杯で、きよ子さんへの経済的な援助は難しい状況です。しかし、このまま母を放っておくことなどできるはずもなく、途方に暮れてしまうのでした。

深刻化する高齢女性の貧困問題と孤立リスク

高齢者の貧困は現代社会が抱える問題のひとつで、特に深刻なのが高齢単身女性の状況です。

厚生労働省の「国民生活基礎調査（2022年）」によると、2021年の貧困線（貧困の境界ラインとなる手取り収入）は127万円 となっています。これは月額に換算すると約10.6万円という金額で、この水準を下回る収入で生活している人が貧困状態にあるとされています。

その基準をもとにすると65歳以上女性の貧困率は22.8％ に達しており、約5人に1人の高齢女性が貧困状態にあるのです。この数値を単身世帯に限定すれば、さらに高い割合になると考えられます。

また、厚生労働省の「生活保護の被保護者調査（2025年2月分）」によると、生活保護世帯の51.1％が高齢単身者世帯 となっており、高齢者の貧困問題の深刻さを物語っています。

高齢女性の貧困率が高い主な要因は、公的年金制度の給付水準の低さです。女性の場合、結婚や出産を機に退職し、その後はパートタイムや専業主婦として過ごすケースが多く、厚生年金の加入期間が短くなりがちです。

実際に、女性の厚生年金と国民年金を合わせた平均受給額は月額約11万円 となっています（厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より）。さらに深刻なのは、国民年金のみの受給者の場合で、その平均額は月額約5.5万円 に留まります。

この年金額では、一人暮らしの生活費をとてもまかないきれません。総務省の家計調査（2024年）によると、65歳以上の単身無職世帯の月間支出は平均約15万円となっており 、国民年金のみでは月10万円近い不足が生じる計算になります。厚生年金を受給している場合でも、平均的な生活を維持するには不足が生じる状況です。

経済的困窮に陥った高齢女性は子どもに頼れない、または頼りたくないという理由で、経済的な援助を求めないケースも少なくありません。

この状況で生活保護などの公的支援制度の利用もしないでいると、「セルフネグレクト」と呼ばれる孤立状態に陥ってしまいます。放置すれば、孤独死などにつながりかねません。

このような高齢女性の貧困と孤立の問題は、個人の努力だけでは解決が困難といえます。若いうちからの計画的な老後資金準備と、社会全体での支援体制の構築が急務となっているのです。

セルフネグレクトを避けるためにできることは？

知っておきたいセーフティネットの活用法

きよ子さんが生活苦を克服し、啓一さんが安心できるようにする方法について、FPからアドバイスいたします。

きよ子さんの「子どもに迷惑をかけたくない」という気持ちは、子どもを思う親としての切実な感情といえるでしょう。しかし、その結果、無理をして熱中症で倒れたり、最悪の事態になったりすれば、啓一さんは精神的な苦痛だけでなく、さまざまな金銭的・物理的な負担を背負うことになります。

本当に子どもに迷惑をかけたくないなら、まずは公的な支援を活用しましょう。支援を受けることはきよ子さんの生活を安定させるだけでなく、啓一さんの精神的な負担の軽減にもつながります。

以下は、きよ子さん親子にしてほしい、具体的な行動です。

1．地域包括支援センターに相談する

まずは、きよ子さんの住む地域の地域包括支援センターに連絡しましょう。地域包括支援センターとは、高齢者の暮らしを総合的に支えるための地域の拠点です。保健師や社会福祉士といった専門家が、きよ子さんのような高齢者のさまざまな悩みや困りごとについて、無料で相談に乗ってくれます。

啓一さんが相談員にきよ子さんの状況を伝えれば、適切なサービスや制度を紹介してもらえるはずです。自治体によっては、安否確認のための見守りサービスや栄養バランスの取れた食事を届けてくれる配食サービスなどを実施しているところもあります。

家賃の負担が大きい場合、公営住宅への転居も選択肢となるでしょう。

2．福祉事務所で生活保護の相談

生活保護については、地域の福祉事務所で受け付けています。申請する際、扶養義務者（このケースでは啓一さん）に経済的な支援が可能かどうかを問い合わせる扶養照会が行われます。しかし、啓一さんのように家計が苦しく支援が難しい場合は、その旨を伝えれば扶養が困難と判断されるでしょう。

きよ子さんの問題を啓一さんがひとりで抱え込む必要はありません。専門家や公的な支援を上手に活用し、親子で協力しながら解決への道を切り開いていくことが、これからの安心な暮らしにつながります。

松田聡子

CFP®