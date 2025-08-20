◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・ロバーツ監督が１９日（日本時間２０日）、試合前に取材に応じ、今後の守備布陣について言及した。前日は、３―３の同点で迎えた９回に１死から右翼Ｔヘルナンデスの落球からサヨナラ負け。ベッツを右翼に回す可能性について問われると、「フェアな質問だと思う。ただ、コンフォートにチャンスを与えている。ムーキーのショートは素晴らしいし、今はまだ動かす段階ではないと思います」と、再転向は否定した。

前日の試合後には、監督室でフリードマン編成本部長、ロバーツ監督、ベッツの３人で話し込む姿も見られたが、指揮官は「彼はいつも私の部屋に来る。スイングやシーズンを通してのチェックポイントについて話していた。ただの確認です。大したことではありません」と、言うにとどめた。

前日の試合では３―３で迎えた９回裏、ドジャース３番手のロブレスキが１死からトバーに右翼への当たりを許すと、Ｔ・ヘルナンデスが落球して二塁打に。直後にバナベルにサヨナラ適時打を打たれて敗れていた。