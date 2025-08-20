【INZONE H9 II／INZONE E9】 9月5日 発売予定 市場想定価格 INZONE H9 II：40,000円前後 INZONE E9：18,000円前後

INZONE H9 II

ソニーは、ゲーミングヘッドセット「INZONE H9 II」およびゲーミングイヤホン「INZONE E9」を9月5日に発売する。価格は「INZONE H9 II」が40,000円前後、「INZONE E9」が18,000円前後。

「INZONE H9 II」は、2022年7月に発売された「INZONE H9」の後継モデル。先代で好評だったサウンドやノイズキャンセリングを引き継ぎつつ、マイク音質や重量を改善したほか、プロeスポーツチーム「Fnatic」と共同開発したFPS向けのイコライザープリセットを用意する。

「INZONE E9」は、FPSに特化したサウンドと遮音性に特化した有線ゲーミングイヤホン。5mmのダイナミック型ドライバーユニットを搭載しており、ソニーのイヤホンとしては初めて「完全密閉構造」を採用したことで、高い遮音性を実現した。また、3.5mmイヤホンジャックとUSB Type-Cの2種の有線接続に対応している。

【INZONE H9 II】【INZONE E9】

