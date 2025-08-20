【伊藤幸男の一期一会】東京六大学野球連盟主催の「就職セミナー」が19日に都内で行われ、27年春に社会へ巣立つ6大学の3年生部員が参加した。アスリートキャリア支援委員会、（株）ナイスガイ・パートナーズの運営協力の下、就職活動の心構え、企業研究について約200人が講習を受けた。

野球部員が就職活動をスムーズに行うため実施されてきた研修は今年11年目を迎えた。当日はエントリーシートの書き方、服装、言葉遣いなど就活マナーを旅行業や商社、銀行など15社から概要を学んだ。記者は同セミナー立ち上げから就職支援に携わるアスリートキャリアアドバイザー、木下博之さんに意義を聞いた。

「私も30年前、右も左も分からなくて就職活動をした口です。神宮のリーグ戦に出ていましたけど、野球は大学で辞めよう。ただ目先の試合に没頭しすぎていたので（社会人となり）後悔と反省がたくさんあるんです」。97年春、慶大の3番は元巨人監督の高橋由伸さん、4番は木下さんのコンビでリーグ優勝に貢献。卒業後は野球をやめ、三井物産に入社した。それでも激烈な競争社会の壁にすぐぶつかった。「自分の適材適所の場所はどこだったのかな」。商社マンとして海外勤務を経験したが、語学力が足りない。学生時代に留学経験があれば、事情は違ったが、野球漬けの日々では発想もなかった。それなら六大学の後輩に選択肢を広げたいとセミナー発足に至った。「僕は6年で会社を辞め、スポーツというキーワードで会社を作ったけど…。そういった道を示す大人になりたい」。

かつての好景気なら野球だけやれば何とかなると妄心はあったが、今は違う。社会人野球チームは減少し続けているし、選手になってもイス取りゲームでイスがないのが現状だ。それでも無限の可能性があるはずと信じている。「彼らは思った以上に自分の良さが分かっていない。まず自分の言葉で話せない。だから機会をつくって自分が将来どこで活躍する舞台があるか考えるきっかけ作りをしたい」。野球漬けの20歳が滑走路から実社会へ飛び出す前に、まず己を現在地を認識して欲しいのだ。実社会に巣立った者からは「言っている意味が分かりました」と感謝されているという。

一朝一夕で成果が出るプロジェクトではない。ただ変わりゆく現代に、一石を投じる意義は感じた。

◇木下 博之（きのした・ひろし）。1976年（昭51）2月21日生まれ、熊本県出身の49歳。慶大―三井物産―サニーサイドアップを経て、ナイスガイ・パートナーズを起業。野球選手を中心に対等なパートナーシップを意識しつつ、将来を見通したエージェント業務やキャリア支援業務を行う。