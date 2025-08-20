篠田麻里子、阪神ユニ姿で“東京ドーム応援”「めっちゃ似合っています」
元AKB48で俳優・実業家の篠田麻里子（39）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。「夏のスポーツ観戦」とつづり、東京ドームでの野球観戦を楽しむ様子を公開した。
【写真】篠田麻里子、東京ドームで阪神ユニ姿
投稿では「先日の地元ホークスの始球式も試合も最高に楽しかったので」と振り返りつつ、「今日は関西出身の@yukimikawashima ゆきみちゃんと皆んなで東京ドームへ 阪神巨人戦凄い盛り上がりで楽しかったです」と、友人らと球場を訪れたことを報告。
篠田は、阪神タイガースのユニフォームに身を包み、応援グッズを手に笑みを浮かべるショットなど、全4枚を投稿。会場入り口前でピースを決めたカジュアルコーデから、スタンド席で応援に熱が入る姿まで、夏のレジャー感あふれる1日を切り取った内容となっている。
コメント欄には「久々六甲おろし 燃えた 楽しかったね」「麻里子様、カッコいいです」「どこにいても輝いている！可愛い！」「阪神のユニフォームめっちゃ似合っています」など、夏の思い出を満喫する様子に、ほっこりする声が寄せられている。
